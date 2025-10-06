¿Querés ser policía?: abrieron las inscripciones y pagan una beca de $350.000

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) lanzó una nueva convocatoria para jóvenes que quieran ingresar a la Policía de Mendoza. Cómo anotarte y cuáles son los requisitos.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen formarse como auxiliares de la Policía de Mendoza. El proceso estará disponible hasta el 31 de octubre de 2025 y se desarrollará en las sedes Central, Sur, Este y Valle de Uco. Los aspirantes que pasen el proceso de selección comenzarán a cobrar una beca de $350.000 por mes.

Según detallaron desde el IUSP, el programa de formación prepara a los aspirantes en seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, con el objetivo de brindar herramientas modernas ante los desafíos actuales de la provincia.

Requisitos para inscribirse a la Policía de Mendoza

Para ser parte del proceso, los interesados deben realizar una preinscripción online en el sitio oficial del IUSP, completar los datos solicitados y luego presentarse en la sede elegida con la documentación correspondiente.

Los requisitos generales son los siguientes:

Ser argentino nativo o por opción .

. Tener secundario completo .

. Tener entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025.

cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025. Poseer una estatura mínima de 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres .

y . No tener tatuajes visibles. En caso de poseerlos, deberán firmar un “acta compromiso” para quitarlos dentro del plazo estipulado.

Etapas del proceso de ingreso

El proceso de selección consta de cuatro etapas eliminatorias, que incluyen:

Evaluaciones académicas y físicas (conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas). Entrevistas psicológicas. Evaluación psiquiátrica. Evaluación médica.

Solo quienes aprueben todas las instancias podrán acceder a la beca de formación y comenzar el curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares.

Cómo hacer la preinscripción paso a paso

El trámite se realiza desde la página web oficial del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

Registrarse con un correo electrónico personal (no se aceptan correos de terceros). Confirmar el registro a través del enlace recibido por mail. Elegir la carrera y sede donde se cursará. Completar el formulario con los datos personales, laborales, familiares y académicos. Imprimir el formulario PDF y presentarlo junto con la documentación requerida cuando sean citados.

ENTRÁ A LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DESDE ACÁ