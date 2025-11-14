¿Querés llevar a tus hijos a una escuela de verano gratuita?: la Ciudad de Mendoza abrió las inscripciones

La municipalidad abrió las inscripciones para las colonias de verano y se podrán inscribir vecinos de Ciudad y también residentes de otros departamentos. Conocé fechas, requisitos y cómo anotarte antes de que se agoten los cupos.

La Ciudad de Mendoza lanzó oficialmente las inscripciones para sus escuelas de verano gratuitas, una propuesta que cada año reúne a miles de familias que buscan actividades recreativas, deportivas y accesibles para sus hijos durante las vacaciones. El programa se desarrollará del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026 en distintos espacios municipales y está orientado a vecinos desde los 4 años en adelante.

Colonias de verano para niños y niñas: requisitos e inscripciones

Las colonias de verano estarán destinadas a chicos y chicas de 4 a 12 años y funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13, en los Gimnasios Municipales Nº 1, 2, 3, 4 y 5, el Playón Sanidad (CORFAM), el CIC 2 y el Club Cano.

Para ordenar la demanda, la Municipalidad estableció tres instancias de inscripción:

Primera instancia (10 al 14 de noviembre). Exclusiva para usuarios de los gimnasios municipales y empleados de la Ciudad. Modalidad: presencial, de 8 a 19, en el espacio correspondiente.

Exclusiva para usuarios de los gimnasios municipales y empleados de la Ciudad. Modalidad: presencial, de 8 a 19, en el espacio correspondiente. Segunda instancia (7 al 21 de noviembre). Destinada a vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza . Tendrá una preinscripción online: del 7 al 12 de noviembre y luego habrá que hacer una c onfirmación presencial: del 17 al 21 de noviembre.

Destinada a . Tendrá una del 7 al 12 de noviembre y luego habrá que hacer una c del 17 al 21 de noviembre. Tercera instancia (7 al 26 de noviembre). Dirigida a residentes de otros departamentos. La preinscripción será online y las vacantes confirmadas podrán realizar la inscripción presencial del 24 al 26 de noviembre.

En todos los casos, la inscripción se confirma mediante la app Access Fan, donde debe completarse el proceso. El sistema generará un código QR que funcionará como credencial digital durante toda la temporada.

Escuelas de verano para adolescentes

Los adolescentes también tendrán su espacio. La propuesta funcionará de lunes a viernes, de 14 a 18, en el Centro de Integración Comunitaria Nº 2 (Ascasubi y Posta del Retamo, Barrio Soberanía Nacional). Las inscripciones serán presenciales a partir del 1 de diciembre.

Colonias inclusivas para personas con discapacidad

La Ciudad ofrecerá además colonias destinadas a personas con discapacidad intelectual, sensorial o motora a partir de los 8 años. Funcionarán lunes, miércoles y viernes, de 14.30 a 17.30, en el Gimnasio Municipal Nº 2.

Las inscripciones se realizarán de forma presencial los días 24, 26 y 28 de noviembre, de 15 a 19, presentando: Certificado Único de Discapacidad (CUD), Foto carnet y Ficha médica firmada por el profesional de cabecera

Escuelas de natación y uso libre de piletas

La temporada también incluirá escuelas de natación para niños, adolescentes y adultos en los gimnasios N° 2, 4 y 5. Los natatorios de los gimnasios N° 1 y 3 continuarán con su agenda habitual. Las anotaciones abrirán el 1 de diciembre, de manera presencial.

Además, el programa “Mi verano, mi club” permitirá que los vecinos que ya forman parte de los gimnasios municipales N° 4 y 5 disfruten de los natatorios sábados y domingos, de 14 a 20, sin actividades programadas.