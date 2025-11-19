¿Querés formar parte de las fuerzas de seguridad de la provincia? cómo inscribirte y cuáles son los requisitos

Continúan las inscripciones tanto para aspirantes del Servicio Penitenciario de Mendoza como para la policía de la provincia. La convocatoria es virtual y quienes resulten seleccionados podrán acceder a una beca mensual.

Las convocatorias para incorporarse a las fuerzas de seguridad provinciales siguen en marcha y ofrecen formación profesional, acompañamiento institucional y becas para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Tanto la Policía de Mendoza, a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), como el Servicio Penitenciario provincial mantienen abiertos sus procesos de ingreso para jóvenes con vocación de servicio.

Formación para nuevos agentes policiales

El IUSP abrió la inscripción para el Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares, destinado a futuros agentes policiales. La convocatoria estará disponible hasta el 30 de noviembre, con preinscripciones online y entrega de documentación en las sedes Central, Sur, Este y Valle de Uco.

El programa apunta a capacitar a los aspirantes en temas centrales como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos. Según informó el organismo, quienes superen todas las etapas del proceso de selección accederán a una beca de $350.000 para cubrir gastos de cursado.

El ingreso contempla cuatro evaluaciones eliminatorias:

Pruebas de conocimientos generales e interpretación de textos

de conocimientos generales e interpretación de textos Exámenes físicos

físicos Entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas

Quienes deseen más información pueden consultarla en la página oficial del IUSP, donde también se realiza la preinscripción.



Inscripciones abiertas para el Servicio Penitenciario

De manera paralela, el Servicio Penitenciario de Mendoza lanzó su Convocatoria de Aspirantes para Agentes del Escalafón de Seguridad, Cohorte 2026 (Promoción LXV).

El trámite es completamente virtual y estará disponible desde el 10 de noviembre hasta el 2 de febrero del próximo año.

Los postulantes deberán cargar la documentación requerida en la plataforma digital oficial.

La selección incluye evaluaciones físicas, psicológicas y otras instancias obligatorias. Quienes aprueben todas las etapas iniciarán un curso de formación de aproximadamente seis meses, también con acompañamiento institucional.

Los aspirantes que resulten seleccionados accederán a una beca mensual que cubre gastos de traslado, materiales educativos y otros costos asociados a la preparación.

Requisitos para inscribirse

Ser argentino o argentina.

o argentina. Tener domicilio real en Mendoza.

real en Mendoza. Edad: entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026.

entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026. Contar con título secundario completo o equivalente.

completo o equivalente. No ser infractor del deber de votar.

del deber de votar. Tener una estatura mínima de 1,55 metros.

de 1,55 metros. No encontrarse en estado de gravidez al momento de la inscripción ni durante el cursado.

al momento de la inscripción ni durante el cursado. No poseer tatuajes visibles en cabeza, cara o cuello.

visibles en cabeza, cara o cuello. Presentar antecedentes personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1.

personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1. No poseer medidas judiciales vigentes.

judiciales vigentes. Contar con un domicilio electrónico personal.

La presentación de la documentación se realiza a través del formulario de Google.

Posteriormente, se solicitará la documentación original para su validación.

Documentación obligatoria