¿Querés aprender un nuevo oficio?: sumate a estos talleres gratuitos con amplia salida laboral

Mendoza

Potenciá tus habilidades y aumentá tus oportunidades de empleo con estos cursos. Son gratuitos y con cupo limitado.

Redacción ElNueve.com

El Municipio de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para los talleres de formación laboral en el Centro de Formación Profesional Sarmiento, ubicado en Marciano Cantero y Cultral-Có.

¿Qué vas a aprender?

Ofimática nivel 2

Perfeccioná tus conocimientos en Excel, aprendé funciones avanzadas, tablas, gráficos con DASHBOARD, automatización con MACRO y programación VBA, y análisis de datos con POWER PIVOT y POWER BI.

  • Requisito: haber completado nivel 1 de Ofimática o tener conocimientos básicos de Excel.
  • Inicio: 14/10
  • Cursado: martes y miércoles, de 9 a 12.

Programación Web nivel 2: Desarrollador

Aprendé sobre JavaScript orientado a objetos (P.O.O), efectos y diseño con JavaScript, HTML intermedio, conexión a bases de datos MySQL y repositorios GITHUB.

  • Proyecto final: diseño completo de un sistema o página web nivel intermedio.
  • Requisito: aprobado nivel 1 de Programación Web.
  • Inicio: 16/10
  • Cursado: jueves, de 9 a 13.

Reparación de PC – Software

Capacitación en formateo de computadoras, diagnóstico y reparación de problemas de software, instalación y optimización de sistemas operativos y manejo de herramientas virtuales.

  • Inicio: 17/10
  • Cursado: viernes, de 9 a 13.

Más opciones para aprender oficios

Construcción en seco: Cielorraso

Taller práctico para aprender la colocación de cielorraso y fundamentos del sistema Drywall/Durlock: estructuras, perfiles, tipos de placas, masillado, uso de herramientas y seguridad.

  • Requisito: haber realizado el taller de construcción en seco.
  • Inicio: 13/10
  • Cursado: lunes y miércoles, de 9 a 13.

Tapicería Nivel 2

Aprendé técnicas de restauración y fabricación de muebles a medida, fomentando creatividad y estilo propio.

  • Requisito: aprobado nivel 1 de Tapicería o conocimientos básicos.
  • Inicio: 14/10
  • Cursado: martes y miércoles, de 9 a 13.

Ambientación y decoración de eventos

Curso de 8 encuentros para aprender a planificar, ambientar y decorar espacios internos y externos aplicando la psicología del color según la temática y estilo.

  • Inicio: 16/10
  • Cursado: jueves, de 9 a 13.

¿Cómo participar?

Todas las capacitaciones son gratuitas, presenciales y pensadas para mayores de 18 años que quieran mejorar su empleabilidad.

Los cursos tienen una duración de dos meses y son con cupos limitados. Luego de completar el formulario de inscripción, los responsables se comunicarán telefónicamente para confirmar el cupo.

Contacto

  • Centro de Formación Profesional Sarmiento: 261-3064945, de 8:30 a 13:30.
  • Dirección de Educación y Capacitación Laboral: 4429331, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRTE