¿Querés aprender un nuevo oficio?: sumate a estos talleres gratuitos con amplia salida laboral

Potenciá tus habilidades y aumentá tus oportunidades de empleo con estos cursos. Son gratuitos y con cupo limitado.
El Municipio de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para los talleres de formación laboral en el Centro de Formación Profesional Sarmiento, ubicado en Marciano Cantero y Cultral-Có.
¿Qué vas a aprender?
Ofimática nivel 2
Perfeccioná tus conocimientos en Excel, aprendé funciones avanzadas, tablas, gráficos con DASHBOARD, automatización con MACRO y programación VBA, y análisis de datos con POWER PIVOT y POWER BI.
- Requisito: haber completado nivel 1 de Ofimática o tener conocimientos básicos de Excel.
- Inicio: 14/10
- Cursado: martes y miércoles, de 9 a 12.
Programación Web nivel 2: Desarrollador
Aprendé sobre JavaScript orientado a objetos (P.O.O), efectos y diseño con JavaScript, HTML intermedio, conexión a bases de datos MySQL y repositorios GITHUB.
- Proyecto final: diseño completo de un sistema o página web nivel intermedio.
- Requisito: aprobado nivel 1 de Programación Web.
- Inicio: 16/10
- Cursado: jueves, de 9 a 13.
Reparación de PC – Software
Capacitación en formateo de computadoras, diagnóstico y reparación de problemas de software, instalación y optimización de sistemas operativos y manejo de herramientas virtuales.
- Inicio: 17/10
- Cursado: viernes, de 9 a 13.
Más opciones para aprender oficios
Construcción en seco: Cielorraso
Taller práctico para aprender la colocación de cielorraso y fundamentos del sistema Drywall/Durlock: estructuras, perfiles, tipos de placas, masillado, uso de herramientas y seguridad.
- Requisito: haber realizado el taller de construcción en seco.
- Inicio: 13/10
- Cursado: lunes y miércoles, de 9 a 13.
Tapicería Nivel 2
Aprendé técnicas de restauración y fabricación de muebles a medida, fomentando creatividad y estilo propio.
- Requisito: aprobado nivel 1 de Tapicería o conocimientos básicos.
- Inicio: 14/10
- Cursado: martes y miércoles, de 9 a 13.
Ambientación y decoración de eventos
Curso de 8 encuentros para aprender a planificar, ambientar y decorar espacios internos y externos aplicando la psicología del color según la temática y estilo.
- Inicio: 16/10
- Cursado: jueves, de 9 a 13.
¿Cómo participar?
Todas las capacitaciones son gratuitas, presenciales y pensadas para mayores de 18 años que quieran mejorar su empleabilidad.
Los cursos tienen una duración de dos meses y son con cupos limitados. Luego de completar el formulario de inscripción, los responsables se comunicarán telefónicamente para confirmar el cupo.
Contacto
- Centro de Formación Profesional Sarmiento: 261-3064945, de 8:30 a 13:30.
- Dirección de Educación y Capacitación Laboral: 4429331, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30.