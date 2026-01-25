¿Querés aprender tecnología, diseño y redes? Sumate a estos cursos gratuitos de verano

La propuesta incluye talleres de programación, videojuegos, fotografía, creación de contenidos y marca personal. Son gratuitos, presenciales y con cupos limitados.

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha la preinscripción a los talleres de verano.

Se trata de una propuesta gratuita orientada a la formación creativa, digital y tecnológica.

¿Dónde y cuándo son?

Los cursos se desarrollarán de manera presencial a partir del 2 de febrero, tendrán una duración de un mes. Se dictarán en la Casa del Futuro, ubicada en calle Sarmiento 2291 y pueden participar personas mayores de 18 años.

Los cursos disponibles

Programación, tecnología y entornos digitales

Dentro de esta categoría se agrupan las propuestas vinculadas al desarrollo tecnológico y las plataformas digitales.

Git y GitHub para Backend

El taller propone aprender a versionar código de forma profesional, gestionar proyectos backend y trabajar en equipo utilizando Git y GitHub.

Turno mañana: lunes y viernes, de 9 a 11

lunes y viernes, de 9 a 11 Turno tarde: martes y viernes, de 14 a 16

Introducción al desarrollo de videojuegos

Un primer acercamiento al mundo del desarrollo de videojuegos, con clases prácticas y dinámicas. No se requiere experiencia previa en programación o diseño.

Turno mañana: martes y jueves, de 11 a 13

martes y jueves, de 11 a 13 Turno tarde: lunes y viernes, de 14 a 16

Realidad Virtual

Capacitación práctica para crear experiencias inmersivas de realidad virtual para dispositivos Android. Cada participante desarrollará su propia aplicación desde cero.

Turno mañana: lunes y viernes, de 11 a 13

lunes y viernes, de 11 a 13 Turno tarde: martes y viernes, de 16 a 18

Diseño, animación y artes visuales

Estas propuestas están pensadas para quienes buscan desarrollar la expresión artística y la creación visual.

Fotografía Digital

Curso intensivo para aprender los fundamentos de la fotografía y desarrollar una mirada propia a través de la imagen.

Turno mañana: lunes y jueves, de 11 a 13

lunes y jueves, de 11 a 13 Turno tarde: lunes y jueves, de 14 a 16

Animación Creativa

Introducción a la animación desde una perspectiva accesible, con experimentación en técnicas digitales y stop motion.

Turno mañana: martes y viernes, de 11 a 13

martes y viernes, de 11 a 13 Turno tarde: martes y viernes, de 14 a 16

Más propuestas creativas

Sketch Urbano

Curso enfocado en las leyes de la perspectiva aplicadas al dibujo de paisajes y arquitectura local.

Turno mañana: martes, de 9 a 11

martes, de 9 a 11 Turno tarde: miércoles, de 14 a 16

Pintura Digital

Taller centrado en la teoría del color y el claroscuro aplicado a ilustraciones digitales.

Turno mañana: miércoles y viernes, de 9 a 11

miércoles y viernes, de 9 a 11 Turno tarde: martes y viernes, de 16 a 18

Motion Graphics

Capacitación para aprender animación de gráficos aplicada a logos, tarjetas digitales y redes sociales.

Turno mañana: miércoles, de 11 a 13

miércoles, de 11 a 13 Turno tarde: miércoles, de 16 a 18

Comunicación, redes y creación de contenidos

Estos talleres apuntan a fortalecer la comunicación digital y la presencia en redes sociales.

Diseñá tu contenido: Canva + herramientas digitales

Orientado a la creación de contenido visual para redes sociales, con foco en identidad, coherencia estética y comunicación efectiva.

Turno mañana: miércoles y viernes, de 9 a 11

miércoles y viernes, de 9 a 11 Turno tarde: miércoles y viernes, de 16 a 18

Creación de Contenido

Propuesta práctica para planificar, grabar y editar contenido digital, desarrollar una identidad visual y conectar con la audiencia.

Turno mañana: lunes y jueves, de 9 a 11

lunes y jueves, de 9 a 11 Turno tarde: lunes y viernes, de 16 a 18

Marca personal y estrategias de comunicación

Potenciá tu marca personal en redes

Taller para definir y fortalecer la identidad personal, optimizar perfiles y planificar contenidos alineados a objetivos personales o profesionales.

Turno mañana: martes y viernes, de 11 a 13

martes y viernes, de 11 a 13 Turno tarde: martes y viernes, de 14 a 16

Comunicá con impacto en redes

Capacitación en storytelling, copywriting y uso de herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos que conecten con la audiencia.

Turno mañana: miércoles, de 11 a 13

miércoles, de 11 a 13 Turno tarde: miércoles, de 14 a 16

¿Cómo realizar la preinscripción?

Los cupos son limitados, por lo que quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción. Una vez enviada la solicitud, la asignación de la vacante será confirmada por correo electrónico, de acuerdo con la disponibilidad de cada taller.

Ante dudas o consultas, se puede contactar de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, al teléfono 261 2051915 o escribir al correo electrónico: casadelfuturogc1@gmail.com.