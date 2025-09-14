¿Querés aprender programación, diseño y creación de contenido? Sumate a estos cursos gratuitos de nuevas tecnologías

Estos talleres son presenciales y gratuitos con cupo limitado, donde los adolescentes podrán explorar sobre el mundo de los videojuegos, animación, dibujo digital y marketing, mientras desarrollan su creatividad y proyectos propios.
La Municipalidad de Godoy Cruz presenta un nuevo espacio para adolescentes: Casa del Futuro Teens, pensado para quienes quieran aprender, crear y experimentar en el mundo digital.
¿Cuándo comienzan y dónde es?
A partir del 24 de septiembre, los miércoles estarán dedicados exclusivamente a jóvenes de 13 a 17 años, con talleres gratuitos que fomentan la creatividad, la colaboración y el desarrollo de proyectos propios.
Las actividades tendrán una duración de tres meses, con modalidad presencial en la sede de Casa del Futuro, ubicada en Sarmiento 2291.
Los interesados deben preinscribirse en línea, ya que los cupos son limitados. Una vez seleccionados, recibirán la confirmación de su vacante por correo electrónico.
¿Cuáles son los talleres?
Desarrollo de videojuegos: minijuegos con Unity y Visual Scripting
- Turno mañana: miércoles de 11 a 13
- Turno tarde: miércoles de 14 a 16
Ideal para quienes quieran dar los primeros pasos en la creación de videojuegos, sin necesidad de conocimientos previos. Se trabajará con Unity y Visual Scripting, aprendiendo diseño de juegos, animación y niveles. Cada participante creará su propio videojuego como proyecto final.
Animación digital con Krita
- Turno mañana: miércoles de 9 a 11
- Turno tarde: miércoles de 14 a 16
Los jóvenes aprenderán los principios básicos de la animación digital utilizando Krita, creando un personaje y una breve historia animada, dando vida a sus ideas de forma práctica y divertida.
Dibujo digital: personajes y narrativas visuales
- Turno mañana: miércoles de 11 a 13
- Turno tarde: miércoles de 16 a 18
En este taller se explorará la ilustración digital, trabajando pinceles, capas y color. Cada participante diseñará personajes propios y narrativas visuales, armando su primer portafolio digital.
Creación de contenidos: tu marca, tus redes, tus ideas
- Turno mañana: miércoles de 11 a 13
- Turno tarde: miércoles de 16 a 18
Este curso permite aprender a crear contenidos para Instagram y TikTok, trabajar storytelling, marca personal y expresión digital. Los adolescentes desarrollarán un proyecto grupal lanzando una marca ficticia con publicaciones, historias y reels.
Introducción al marketing para adolescentes: tus primeras estrategias
- Turno mañana: miércoles de 9 a 11
- Turno tarde: miércoles de 14 a 16
Los participantes conocerán conceptos básicos de marketing, aprendiendo a definir un público objetivo, analizar campañas y diseñar un plan de comunicación. Cada estudiante presentará un proyecto simple basado en su propia idea o emprendimiento.
Consultas, información y pre inscripción
Para mayor información podés comunicarte al teléfono: 2612051915 (lunes a viernes, 8:30 a 13:30) o al correo electrónico: casadelfuturogc1@gmail.com
HACÉ CLICK ACÁ PARA LA PRE INSCRIPCIÓN