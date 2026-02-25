¿Querés aprender costura, programación o construcción ? sumate a estos cursos gratuitos con amplia salida laboral

La convocatoria incluye cursos gratuitos de costura y diseño de indumentaria, calzado artesanal, soldadura y AutoCAD, junto a propuestas en programación web, informática, construcción en seco, tapicería y decoración de eventos. Las capacitaciones son presenciales, cuentan con certificación oficial y tienen cupos limitados.
La Municipalidad de Godoy Cruz abrió la preinscripción para una nueva edición de sus cursos gratuitos 2026.
Las capacitaciones se dictarán desde marzo en la Escuela de Oficios y en el Centro de Formación Profesional Sarmiento, con modalidad presencial, cupos limitados y certificación.
La propuesta apunta a fortalecer habilidades laborales y brindar herramientas concretas para conseguir empleo o impulsar emprendimientos propios.
La Escuela de Oficios
La Escuela de Oficios, ubicada en Colón 70 (Ciudad), ofrece talleres con fuerte salida laboral. Hay opciones vinculadas a la producción textil, el rubro metalúrgico y la informática.
Los cursos disponibles
Taller de Arreglos Comunes de Costura – “Clínica de ropa”
- Inicio: lunes 9 de marzo
- Duración: 4 meses
- Días: lunes, miércoles y viernes
- Horario: 9 a 12
- Asistencia: 80% obligatoria
Capacitación práctica en manejo de máquina recta y overlock, arreglos de prendas, colocación de cierres, dobladillos y confección de textiles.
Introducción al Diseño de Indumentaria
- Inicio: lunes 9 de marzo
- Duración: 4 meses
- Días: lunes a viernes
- Horario: 15 a 18
- Asistencia: 80% obligatoria
Incluye moldería, corte y confección de faldas, remeras, vestidos, pantalones, lencería y reciclado de prendas.
Taller Intensivo de Calzado Artesanal
- Duración: 4 meses
- Asistencia: 80% obligatoria
- Requisito: manejo básico de máquina de coser
- Opciones de cursado: Martes y jueves (inicio martes 10 de marzo) – Miércoles y viernes (inicio miércoles 11 de marzo)
- Horarios disponibles: 9 a 12 o 15 a 18
Formación en diseño y confección de pantuflas, alpargatas y balerinas.
Pantuflas Personalizadas
- Inicio: lunes 9 de marzo
- Duración: 2 meses (8 clases)
- Día: lunes
- Horario: 9 a 13
- Asistencia: 100% obligatoria
- Requisito: manejo básico de máquina de coser
Soldadura General Básica
- Inicio: martes 10 de marzo
- Días: martes y jueves
- Horarios 8:30 a 12:30 – 15 a 19
- Asistencia: 80% obligatoria
Incluye prácticas con equipos Inverter, TIG, MAG, semiautomática y normas de seguridad.
AutoCAD para Metalurgia
- Inicio: miércoles 11 de marzo
- Duración: 6 clases
- Día: miércoles
- Horario: 9 a 12
- Asistencia: 100% obligatoria
Diseño técnico 2D y 3D aplicado a soldadura y metalurgia.
Ofimática – Nivel 1 (Paquete Office)
- Inicio: lunes 9 de marzo
- Duración: 2 meses (2 niveles)
- Días: lunes y viernes
- Hobrarios: 9 a 12 – 15 a 18
- Asistencia: 80% obligatoria
Incluye Word, Excel, Google Docs, Google Sheets, correo electrónico y gestión de documentos.
Desarrollo de Sitios y Sistemas Web
- Inicio: miércoles 11 de marzo
- Duración: 2 meses (2 niveles)
- Día: miércoles
- Horario: 15 a 18
- Asistencia: 80% obligatoria
- Requisito excluyente: conocimientos previos de informática.
Contactos
- Teléfono Escuela de Oficios: 261-2074648
- Dirección de Educación y Capacitación Laboral: 4429331
- Atención: 8:30 a 13:30
Hace click acá para la preinscripción en la Escuela de Oficios
Centro de Formación Profesional Sarmiento
El Centro de Formación Profesional Sarmiento, en el barrio Sarmiento (Avenida Urbana del Oeste y Cutral-Có), también abrió su convocatoria con talleres enfocados en sectores con demanda laboral.
Construcción en Seco
- Inicio: lunes 9 de marzo
- Duración: 2 meses
- Días: lunes y miércoles
- Horario: 9 a 13
Informática Básica – Nivel 1
- Inicio: martes 10 de marzo
- Duración: 2 meses
- Días: martes y miércoles
- Horario: 9 a 12
No requiere conocimientos previos.
Programación Web Básica – Nivel 1
- Inicio: jueves 12 de marzo
- Duración: 2 meses
- Día: jueves
- Horario: 9 a 13
Requiere conocimientos básicos de informática.
Tapicería Básica – Nivel 1
- Inicio: martes 10 de marzo
- Duración: 2 meses
- Días: martes y miércoles
- Horario: 9 a 13
Ambientación y Decoración de Eventos – Nivel 1
- Inicio: jueves 12 de marzo
- Duración: 2 meses
- Día: jueves
- Horario: 9 a 13
¿ Cuáles son los requisitos para participar de los cursos?
- Ser mayor de 18 años
- Tener domicilio en Godoy Cruz
- Contar con los materiales solicitados
- Cumplir con la asistencia obligatoria
La vacante será confirmada telefónicamente.
Para consultas:
261-3064945 o 4429331 (de 8:30 a 13:30).