“¡Quedate Scaloni!”: la campaña mendocina que llevará la bandera hasta la casa del DT en España

Canal 9 Televida impulsa una iniciativa para que los mendocinos dejen mensajes de apoyo a Lionel Scaloni. La bandera recorrerá distintos departamentos de la provincia antes de viajar a Mallorca, donde vive el entrenador campeón del mundo y vos podés firmarla y dejar tu mensaje.

El cariño de los mendocinos por Lionel Scaloni cruzará el océano. Con el objetivo de expresar el respaldo de toda la provincia al entrenador de la Selección Argentina, Canal 9 Televida puso en marcha una campaña que busca reunir cientos de firmas y mensajes de aliento en una bandera argentina que será enviada directamente a Mallorca, España, donde reside el director técnico.

La propuesta invita a vecinos de toda Mendoza a participar de la acción que busca poder agradecerle el trabajo que hizo Scaloni en la Selección Argentina y transmitirle un pedido claro: que continúe al frente del seleccionado nacional.

Una bandera que llevará el apoyo de Mendoza hasta Mallorca: “Queremos que Scaloni siga”

La iniciativa consiste en que una bandera argentina recorra distintos puntos de la provincia para que quienes lo deseen puedan escribir una dedicatoria, una firma o un mensaje destinado al entrenador campeón del mundo.

El objetivo es hacerle llegar a Scaloni el afecto de los mendocinos y reconocer no solo los títulos obtenidos con la Selección, sino también los valores que representa para muchos.

El entrenador se convirtió en un referente por su humildad, honestidad, sobriedad y serenidad, cualidades que trascendieron los resultados deportivos y formaron un vínculo mucho más profundo con todos los argentinos.

El mensaje de los mendocinosLa campaña busca convertir cada firma en un gesto de agradecimiento hacia quien condujo a la Selección Argentina a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Dónde estará la bandera para firmar en Mendoza y entregársela a Scaloni

La bandera recorrerá distintos departamentos de la provincia durante los próximos días. El cronograma confirmado es el siguiente:

Miércoles 29: de 16 a 19 , en la Usina Municipal de Arte de Luján de Cuyo .

de , en la . Jueves 30: de 16 a 19 , en la Plaza Godoy Cruz .

de , en la . Viernes 31: de 11 a 14 , en el Paseo de la Patria de San Martín .

de , en el . Sábado 1 de agosto: de 16 a 20 , en Mendoza Shopping .

de , en . Domingo 2 de agosto: de 10 a 14, en el Club Regatas Mendoza.

En cada uno de estos lugares, vecinos y fanáticos podrán acercarse para dejar su mensaje antes de que la bandera emprenda viaje rumbo a España.

Cuando finalice el recorrido por Mendoza, la bandera viajará hasta Mallorca, donde el entrenador podrá recibir de primera mano el afecto de quienes celebraron junto a él algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

Porque, para muchos mendocinos, el mensaje es uno solo: “¡Quedate Scaloni!”.