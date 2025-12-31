“Que todas las familias de Mendoza puedan tener pan en la mesa”: por qué brindarán los mendocinos este 31

Salud, trabajo, familia y un país mejor aparecen como los deseos que más se repiten a la hora del brindis. En Mendoza, vecinos y turistas cuentan qué esperan para el nuevo año y con qué eligen celebrar.

Cuando llega el momento del brindis, las copas se alzan y los deseos se repiten, aunque cada historia tiene su propio matiz. En Mendoza, el cierre del año vuelve a reunir tradiciones, creencias y expectativas de cara al 2026. Algunos eligen vino o sidra, otros gaseosa o agua, pero el sentido es el mismo: brindar por lo que fue y por lo que vendrá.

Entre las costumbres, aparecen también las precauciones. Quienes no consumen alcohol optan por otras alternativas. Lo importante, coinciden, es participar del ritual y brindar en familia.

Por qué brindan mendocinos y turistas este 31

Los motivos del brindis reflejan un deseo colectivo. Un turista que recorre la provincia aseguró que brinda “Por una Argentina mejor y por todos los mendocinos. Vengo a pasear a esta provincia que es lo mejor que tenemos”.

Una joven contó que su brindis está ligado al esfuerzo personal: “Por tener excelentes notas, poder aprobar todo y poder arrancar la carrera”.

La salud y la familia aparecen como pilares. “Brindo por la salud, porque esté la familia unida y por un 2026 mucho mejor”, dijo una joven. En esa misma línea, un transeúnte remarcó que su deseo está centrado en sus afectos más cercanos: su abuela, su mamá, sus hermanos y su papá, a quienes definió como lo más importante de su vida.

También hay lugar para los sueños y proyectos. Una chica que viaja sola por primera vez contó que brinda “por más viajes” y porque Mendoza le encantó a tal punto de pensar en volver. Otros hablan de paz, prosperidad y de que el próximo año sea mejor para todos, no solo en lo personal sino también a nivel país.

Un hombre resumió un sentir que se repite: desear que todas las familias mendocinas tengan trabajo, pan en la mesa y que Argentina siga creciendo. “Que todos los sueños de cada argentino se puedan cumplir y en especial por mi familia, por el amor y por la paz en todas las casas de Argentina”, expresó.

¿Con qué se brinda?

Las elecciones son tan variadas como los deseos. El vino y la sidra encabezan la lista. También aparecen el champán, el fernet, la gaseosa y el agua a la hora de levantar las copas este 31.