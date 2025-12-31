Mendoza: un hombre de 28 años falleció tras chocar en una moto contra un colectivo

Un accidente vial ocurrido a primera hora de la mañana en Las Heras terminó con la muerte de un joven motociclista y dejó a su acompañante internado en grave estado, tras el choque contra un colectivo del transporte público. El hecho es investigado por la Justicia para determinar las responsabilidades. Investigan si eran los autores del robo del rodado.

Un grave accidente vial ocurrió este martes por la mañana en Las Heras y dejó como saldo un joven muerto y otro herido de gravedad.

El siniestro se registró alrededor de las 7 en la intersección de las calles Martín Fierro y 25 de Mayo. Según la información policial, una motocicleta Zanella 150 cc, en la que circulaban dos jóvenes, impactó contra un colectivo Mercedes Benz de la empresa VITSA.

La moto era conducida por Fabián Lucero, de 28 años, quien murió en el lugar producto de las lesiones sufridas. El joven iba acompañado por otro joven de 20 años, que fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Central con politraumatismos graves.

De acuerdo a la reseña oficial, al arribar al lugar los efectivos constataron que la motocicleta circulaba sin casco y con el sistema de encendido puenteado. Posteriormente, el propietario del rodado se presentó y manifestó que había dejado la moto estacionada en la vereda de su domicilio la noche anterior y que había sido sustraída.

La conductora del colectivo, de 53 años, fue sometida al dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

En el hecho interviene la Doctora Mengarelli, de la Oficina Fiscal Las Heras, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades del siniestro.