“Que me traigan su cabeza”: alarma por la la violenta estafa que tiene todos tus datos y está llegando por WhatsApp

Los mensajes que llegan al celular hablan sobre una supuesta conversación con una página de escorts y pide una compensación por hacerle perder el tiempo a las supuestas trabajadoras sexuales. Tienen todos los datos de la persona a la que intimidan y ejercen violencia psicológica y verbal que genera miedo aunque la persona ni conozca la página de la que le están hablando.

La vida de un mendocino al que llamaremos Gonzalo para preservar su identidad transcurría de manera normal, acababa de terminar de trabajar y se estaba preparando porque tenía una cita con el dentista. De repente, su rutina se vio afectada por un mensaje de WhatsApp en el que estaban todos sus datos y lo amenzaban de muerte.

El mensaje si bien era confuso tenía algo que atemorizaba: todos los datos reales de la víctima.

Luego de los primeros mensajes, con todos los datos, comenzó la amenaza:

El supuesto jefe de una página de escorts (trabajadoras sexuales vips) le estaría cobrando por “hacerle perder el tiempo a las chicas” y lo intimaba a abonar una suma de $300.000. En medio, se multiplicaban los llamados y las amenazas.

En el medio le señalan que involucrarán a la familia y que harán que “me traigan su cabeza acá”.

El modus operandi es el mismo, utilizar datos reales para generar pánico en la víctima quien señaló que ni siquiera conoce esas páginas. “Cómo tenían todos mis datos, me dio realmente miedo y hasta pensé en abonarles lo que me pedían”, señaló Gonzalo.

En el medio, las amenazas era que estaban en una estación de servicio cercana o que iban por calles próximas al domicilio de Gonzalo lo que iba creciendo el pánico. Sabían todo, por eso dudé hasta el último minuto en abonarles.

En el medio llegaron amenazas para la familia y de muerte. Lo que hacía incrementar el miedo por parte de estos delincuentes.

Cuando la desesperación era tal y Gonzalo ya estaba dispuesto a mandarle algo de dinero de lo que le habían solicitado, fue Mercado Pago el que lo alertó. “Cuando puse el alias, me saltó en la App que podía ser una estafa. Entonces ahí recapacité y me fui a la Policía a realizar la denuncia”.

Una vez en la comisaría, los uniformados le explicaron que seguramente era una estafa y le señaló que realizará la denuncia por Internet a través de la página del Ministerio Público Fiscal.

“Cuando hice la denuncia, me pude relajar y analizando bien los mensajes te das cuenta que era una estafa. Todo pasó muy rápido y el pánico te va ganando por más que sepas que no tenés nada que ver”, explicó Gonzalo y señaló que lo importante es realizar la denuncia rápida.

Nota: cómo está la denuncia en curso, tapamos los números para no entorpecer la investigación. Serían dos de Buenos Aires y uno de Mendoza, los involucrados.

¿Cómo hacer la denuncia en Mendoza en casos de estafa?

Para realizar una denuncia por Internet a través del Ministerio Público Fiscal tenés que meterte a la página https://denuncias.mpfmza.gob.ar/. Luego, al apartado que señala Delitos Económicos o Informáticos y finalmente al que dice Estafas Genéricas.