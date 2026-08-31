“Que juegue un partido más”: la reacción de los mendocinos ante el retiro de Messi de la Selección argentina

La noticia sorprendió y entristeció a los mendocinos, que salieron a las calles para opinar sobre la decisión de Lionel Messi. Aunque muchos reconocen que el final de su ciclo podía llegar, el deseo se repite: verlo una vez más con la camiseta de la Selección argentina y tener una despedida a la altura de su historia.

La noticia generó sorpresa y tristeza entre los mendocinos. En las calles, muchos pidieron una última despedida para Lionel Messi y expresaron el deseo de volver a verlo con la camiseta de la Selección argentina.

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina comenzó a generar repercusiones en todo el país y Mendoza no fue la excepción. A pocos minutos de conocerse la noticia, un equipo periodístico salió a las calles para conocer qué pensaban los mendocinos y se encontró con una sensación que se repetía: tristeza, sorpresa y el deseo de que el capitán tenga una última oportunidad para vestir la camiseta argentina.

La noticia era tan reciente que algunos de los consultados todavía no estaban al tanto. Sin embargo, quienes ya se habían enterado coincidieron en destacar la importancia de Messi para la Selección y expresaron que les gustaría verlo jugar nuevamente.

“Espero que no se retire, que vuelva. Está para otro Mundial”, sostuvo uno de los mendocinos consultados, quien además pidió que el futbolista pueda darle “una alegría a este pueblo que lo necesita”.

Ante la posibilidad de una despedida, también apareció un pedido recurrente: un último partido con la Selección argentina. “Sería lindo que lo dé para todo el pueblo argentino”, expresó otro de los entrevistados.

Sorpresa y tristeza entre los mendocinos

La repercusión de la noticia fue inmediata. Algunos aseguraron que el anuncio los puso tristes y que el retiro de Messi era un tema de conversación entre amigos.

“Me puso triste”, respondió uno de los consultados, mientras que otro calificó la decisión como un “impacto mundial”.

La sorpresa también estuvo presente entre quienes no habían imaginado que el final pudiera llegar tan pronto. Una joven que se enteró de la noticia durante la entrevista reconoció que le generaba mucha tristeza y consideró que la edad del futbolista hacía posible que este momento finalmente llegara.

Aun así, sostuvo que le gustaría verlo nuevamente en la cancha y propuso una despedida especial: “Me encantaría, al menos un amistoso con toda la Selección, con todos los que son sus amigos, su familia”.

El pedido que se repitió: “un partido más”

Entre los testimonios recogidos en las calles de Mendoza hubo una coincidencia clara: los hinchas quieren un poco más de Messi con la camiseta argentina.

Incluso quienes reconocieron que el retiro era una posibilidad por su edad señalaron que les gustaría que el futbolista pudiera disputar al menos un encuentro más.

“Yo creo que tiene que ser un poquito más”, manifestó otro mendocino, quien sostuvo que Messi debería continuar pese a las dificultades que atravesó la Selección en los últimos tiempos.

Ese sentimiento fue resumido durante la recorrida periodística: la expresión de deseo parece imponerse ante una decisión que Messi ya habría tomado. “Todos desean un poquito más”, se señaló durante el informe.

Una historia de más de 20 años

El vínculo entre Messi y la Selección argentina comenzó hace más de dos décadas y atravesó momentos muy diferentes. Desde las críticas de sus primeros años hasta la consagración definitiva con la obtención de títulos, el rosarino terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.

Por eso, para muchos mendocinos resulta difícil imaginar a la Selección sin él.

Su recorrido también estuvo marcado por años de máxima exigencia, concentraciones, viajes y competencias internacionales. Desde su llegada al máximo nivel, Messi lleva más de 20 años sometido a una rutina de alta competencia.

En ese contexto, también apareció una mirada diferente entre los periodistas que analizaron la noticia: la necesidad de comprender la decisión del futbolista y respetar su deseo de priorizar otros aspectos de su vida.

“También un Messi que quiere descansar”, se planteó durante el informe, al recordar que durante más de dos décadas el futbolista pasó cumpleaños y momentos familiares concentrado y compitiendo.

¿Una última despedida para Messi?

Tras conocerse la decisión, comenzó también a crecer la expectativa sobre cómo podría ser la despedida del capitán argentino.

Entre los mendocinos apareció incluso el deseo de que pueda existir un partido homenaje que permita que los hinchas de distintas provincias tengan la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta nacional.

La expectativa queda ahora puesta en qué hará la Asociación del Fútbol Argentino y cuál será el próximo capítulo de la relación entre Messi y la Selección.

Mientras tanto, en Mendoza el sentimiento parece ser unánime: nadie quiere que se termine la historia todavía.

Aunque muchos entienden que el final podía llegar, la noticia tomó por sorpresa a una sociedad que durante años convirtió a Messi en parte de su propia historia futbolística.

Y por eso, en las calles mendocinas, el pedido se repitió una y otra vez: “un partido más”.