Qué hacer ante la llegada del Zonda y el corte de agua: recomendaciones clave para este fin de semana

Con la llegada del fenómeno climático y un corte masivo de agua en seis departamentos del Gran Mendoza, el fin de semana se presenta con condiciones que exigen máxima precaución. Las autoridades sanitarias y de emergencia recomiendan priorizar la hidratación, evitar actividades al aire libre y permanecer en casa para reducir riesgos.

La provincia se prepara para un fin de semana marcado por la llegada del viento Zonda y un megacorte de agua que afectará a seis departamentos de Mendoza. Ambos eventos coinciden el viernes 10 de octubre y podrían extenderse hasta el domingo, generando condiciones adversas para la salud, el tránsito y la rutina cotidiana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el Zonda comenzará a sentirse desde las 11:00 del viernes en la precordillera y se intensificará por la tarde en zonas como Malargüe, Valle de Uspallata y Valle de Uco, con ráfagas de hasta 65 km/h y temperaturas que podrían superar los 30°C. En simultáneo, Aguas Mendocinas (AYSAM) iniciará un corte programado de agua potable en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, que podría durar entre 12 y 48 horas, según el avance de las obras.

Ante este escenario, especialistas en salud y gestión climática recomiendan evitar salir de casa salvo que sea estrictamente necesario, especialmente durante las horas de mayor intensidad del viento. “El Zonda puede provocar cefaleas, irritación ocular, taquicardia y descompensaciones respiratorias. Si a eso se suma la falta de agua, el riesgo de deshidratación aumenta considerablemente”, advierte la médica clínica Silvina Araya.

La recomendación principal es mantenerse hidratado, incluso en interiores, y aumentar la humedad ambiental con trapos húmedos o vaporizadores. Defensa Civil sugiere cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos sueltos, evitar el uso de fuego y tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y agua potable. “La combinación de calor extremo, polvo en suspensión y falta de agua puede generar un cóctel peligroso para personas vulnerables”, señala Martín Lucero, médico alergista del Hospital Central.

Defensa Civil recomienda precauciones ante la posibilidad de viento Zonda en Mendoza. 🔗Más info: https://t.co/IoRhsjSJCj pic.twitter.com/13iBtYlW9B — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) August 21, 2025

Durante el corte, AYSAM dispondrá de camiones aguadores para abastecer hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis. Sin embargo, se recomienda racionalizar el uso del agua en los hogares, evitar el lavado de ropa o vehículos y priorizar el consumo humano. El servicio se restablecerá de forma paulatina entre el sábado y el domingo, dependiendo de la zona.

Con el ingreso de un frente frío previsto para la noche del sábado, se espera un descenso térmico y nuevas ráfagas de viento sur. Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de planificar las actividades con anticipación, evitar la exposición prolongada al aire libre y consultar fuentes oficiales para seguir la evolución del pronóstico y las obras. La prevención, en este contexto, es clave para evitar complicaciones.