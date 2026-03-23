Qué actos habrá para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Mendoza

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976 y en Mendoza se desarrollará una amplia agenda de actividades para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado.

El 24 de marzo de 1976 comenzó la última dictadura cívico-militar en Argentina, un período marcado por la represión, la censura y la desaparición forzada de miles de personas. Desde 2006, esta fecha es feriado nacional y se conmemora como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas y en defensa de los derechos humanos.

En Mendoza, la agenda de actividades por los 50 años del golpe de Estado se iniciará el lunes 23 de marzo con una vigilia en el Espacio para la Memoria, en el ex Departamento de Informaciones Policiales (D2), ubicado en Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, Ciudad de Mendoza. Allí funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura. La jornada incluirá música, intervenciones artísticas, lecturas y recorridos guiados.

El martes 24 de marzo se realizará la marcha central del Día de la Memoria, que partirá a las 18:00 desde el kilómetro cero (San Martín y Garibaldi) y culminará en la explanada de la Casa de Gobierno. Participarán organismos de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y partidos políticos. En el acto se leerá un documento consensuado en homenaje a las víctimas.

La Municipalidad de Mendoza organiza la Semana de la Memoria, con actividades culturales que incluyen muestras fotográficas, charlas, cine-debate y propuestas destinadas a acercar la historia a las nuevas generaciones.

En el Microcine Municipal David Eisenchlas se proyectará la película Aparecidos (2007) los días jueves 26 y viernes 27 de marzo a las 16:00. La actividad está dirigida a estudiantes secundarios y contará con espacios de reflexión posteriores.

El martes 24 a las 10:30, en Guaymallén, se renovará un mural alusivo en la Plaza de las Artes y las Flores (Mathus Hoyos 3175, Bermejo). Participarán artistas locales como Ernesto “El Flaco” Suárez y Mariú Carrera.

En Maipú, el jueves 26 de marzo se realizará un acto en el Bosque de Eucaliptos de Gutiérrez, con la participación de alumnos de cuarto y quinto año de escuelas del departamento.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) organizará un acto central el jueves 26 en la Biblioteca Central. Habrá testimonios de afectados por el terrorismo de Estado, entrega de legajos y charlas con el Equipo Mendocino de Arqueología y Antropología Forense.

Organismos de derechos humanos remarcan que “la memoria es un ejercicio colectivo que debe sostenerse en cada generación”. En tanto, referentes académicos subrayan que “la transmisión de testimonios es clave para comprender la magnitud del terrorismo de Estado y garantizar que no se repita”.

La agenda mendocina por los 50 años del golpe de Estado combina actos simbólicos, actividades culturales y espacios de reflexión. La vigilia, la marcha y las propuestas en distintos departamentos buscan mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con la Verdad y la Justicia.