Puma suelto en Luján: ¿por qué sectores lo buscan?

La aparición del animal salvaje generó preocupación entre los vecinos. Las autoridades señalaron que ya se activó un operativo para rescatarlo y solicitaron que si alguien lo ve, se comunique con el 911.

Un puma juvenil fue visto durante las últimas horas en una zona urbana de Luján de Cuyo y generó preocupación entre los vecinos. El animal fue avistado inicialmente en inmediaciones del dique Cipolletti y el Camping Los Pinos y luego se desplazó hasta la zona de calle Chile, a metros de la Rotonda de los Bomberos Voluntarios.

Ante los distintos avistamientos, se activó un operativo conjunto de la Dirección de Fauna y la Policía Rural para intentar localizar al felino y determinar si puede regresar por sus propios medios a su hábitat natural.

Según explicaron desde Fauna, las recientes nevadas en la cordillera podrían haber provocado el descenso de guanacos hacia zonas más bajas. El puma, al seguir a sus presas, también pudo haber descendido y posteriormente desorientarse al ingresar en sectores urbanos.

Los avistamientos fueron rápidos, ya que el animal aparece y desaparece y aprovecha distintos lugares para ocultarse. Por ese motivo, los equipos recorren la zona y consultan a los vecinos para establecer cuál fue el recorrido del felino.

El puma se movió por una zona urbana

El último desplazamiento registrado llevó al animal hasta calle Chile, cerca de la Rotonda de los Bomberos. Según los testimonios recogidos en el lugar, habría cruzado la calle y se internó en una zona con viviendas, cierres perimetrales, una plantación de olivos y otros barrios.

También existe la posibilidad de que el puma busque refugio durante el día en sectores como canales, viñas, baldíos o lugares con vegetación, para volver a desplazarse durante la tarde o la noche.

Vecinos de la zona contaron que el felino también fue observado durante la madrugada, cerca de las 6, y señalaron que la presencia del animal genera preocupación entre quienes viven o trabajan en el sector.

Qué hacer si aparece el puma

Desde Fauna remarcaron que el animal no busca acercarse a las personas y que, ante un encuentro, es fundamental no asustarlo, no acercarse y no intentar filmarlo ni fotografiarlo.

También recomendaron mantener a los animales de compañía bajo resguardo, especialmente perros, y avisar inmediatamente a las autoridades.

En caso de observar al puma, se debe llamar al 911 y mantenerse a una distancia segura. No hay que intentar atraparlo, perseguirlo ni acorralarlo.

Los especialistas explicaron que un animal silvestre puede sentirse amenazado si es molestado u hostigado y reaccionar para defenderse.

Qué pasará con el animal

La intención de las autoridades es que el puma pueda regresar por sus propios medios a su ambiente natural. Si esto no ocurre, se evaluará su captura y una eventual atención veterinaria.

En caso de ser necesario, el objetivo será realizar una traslocación y ubicar al ejemplar en un ambiente seguro, adecuado para que pueda continuar desarrollándose en libertad.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse atentos y evitar cualquier acercamiento al felino.