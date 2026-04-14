¿Puede llover este martes?

¿Puede llover este martes?

#Pronóstico

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este martes subirá la temperatura y pueden caer tormentas.

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Redacción ElNueve.com

El departamento de Contingencias Climáticas informó que este martes subirá la temperatura y, además, podría haber tormentas en la provincia.

¿Cómo estará este martes 14-04-2026?

Este martes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste rotando al noreste. Tormentas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Miércoles 15-04-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 22°C | Mínima: 14°C

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