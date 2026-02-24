¿Puede llover este martes?

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que durante esta jornada se esperan tormentas aisladas en puntos de la provincia.
Este martes amaneció algo nublado y ventoso en la provincia. Lo que todos se preguntan es si puede llegar a llover y la respuesta es que sí. Según los reportes meteorológicos pueden sucederse lluvias aisladas en el norte y este provincial.
¿Cómo estará este martes 24-02-2026?
Este martes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura y tormentas aisladas en el norte y este provincial, vientos algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera.
Máxima: 31°C | Mínima: 19°C
Miércoles 25-02-2026
El miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. Inestable en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 18°C
Jueves 26-02-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 17°C
Viernes 27-02-2026
Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, muy inestable. Tormentas con granizo afectando sectores cultivados.
Máxima: 32°C | Mínima: 18°C
Sábado 28-02-2026
Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.
Máxima: 29°C | Mínima: 18°C
Domingo 01-03-2026
Caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche, vientos moderados del noreste.
Máxima: 35°C | Mínima: 17°C