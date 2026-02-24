¿Puede llover este martes?

Pronóstico

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que durante esta jornada se esperan tormentas aisladas en puntos de la provincia.

Redacción ElNueve.com

Este martes amaneció algo nublado y ventoso en la provincia. Lo que todos se preguntan es si puede llegar a llover y la respuesta es que sí. Según los reportes meteorológicos pueden sucederse lluvias aisladas en el norte y este provincial.

¿Cómo estará este martes 24-02-2026?

Este martes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura y tormentas aisladas en el norte y este provincial, vientos algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 19°C

Miércoles 25-02-2026

El miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. Inestable en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Jueves 26-02-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Viernes 27-02-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, muy inestable. Tormentas con granizo afectando sectores cultivados.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Sábado 28-02-2026

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Domingo 01-03-2026

Caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

