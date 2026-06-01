¿Puede llover este lunes?

Contingencias Climáticas señaló que durante esta jornada puede haber lluvias aisladas en el Este y Sur provincial.

Este lunes amaneció nublado pero no tan frío. En ese sentido, el departamento de Contingencias Climáticas anunció que este lunes podrían darse algunas lluvias aisladas en el Este o Sudeste provincial. Sería por la noche o la madrugada de este martes.

Lunes 01-06-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas hacia la noche en el este y sudeste provincial. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C

Martes 02-06-2026

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 9°C

Miércoles 03-06-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C

Jueves 04-06-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C Mínima: 6°C

Viernes 05-06-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C