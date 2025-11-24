¿Puede llover este lunes feriado?

El calor llegó a la provincia, esta vez los mendocinos vivirán máximas cercanas a los 35 grados durante toda la semana. Este lunes, además, podría contar con tormentas aisladas hacia la ncohe. Esta tendencia de tiempo caluroso, se mantendrá por lo menos hasta el viernes cuando bajaría algo la temperatura para dejar los 35 y asentarse cerca de los 30.

En tanto, las amenazas de tormentas se extenderían hasta el miércoles inclusive.

¿Cómo estará este lunes 24-11-2025?

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 18°C