¿Puede llover este lunes feriado?

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que será un día muy caluroso pero que puede haber tormentas hacia la noche. La máxima promediará los 36 grados centígrados. Esta tendencia se mantendrá, por lo menos hasta el viernes.
El calor llegó a la provincia, esta vez los mendocinos vivirán máximas cercanas a los 35 grados durante toda la semana. Este lunes, además, podría contar con tormentas aisladas hacia la ncohe. Esta tendencia de tiempo caluroso, se mantendrá por lo menos hasta el viernes cuando bajaría algo la temperatura para dejar los 35 y asentarse cerca de los 30.
En tanto, las amenazas de tormentas se extenderían hasta el miércoles inclusive.
¿Cómo estará este lunes 24-11-2025?
Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 18°C
Martes 25-11-2025
Caluroso y algo nublado, vientos de dirección variable. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 19°C
Miércoles 26-11-2025
Caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur
Máxima: 37°C | Mínima: 20°C
Jueves 27-11-2025
Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.
Máxima: 34°C | Mínima: 20°C
Viernes 28-11-2025
Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en la madrugada.
Máxima: 30°C | Mínima: 18°C