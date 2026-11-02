¿Puede llover este lunes?

El departamento de Contingencias Climáticas señaló que este lunes podrían seguir las lluvias. Para mañana hay una Alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

Luego de la tormenta con granizo que sacudió a los mendocinos este domingo, muchos se preguntan ¿qué pasa este lunes? Para esta jornada no hay anuncios de fuertes tormentas pero sí Contingencias Climáticas señaló que podría llover de manera aislada en puntos de la provincia incluído el Gran Mendoza.

¿a qué hora se darían las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aclaró que las lluvias podrían registrarse durante la tarde y noche del lunes.

¿Cómo estará este lunes 2-11?

Este lunes estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del este. Lluvias y tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

¿Qué pasa el martes 3-11?

El martes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con precipitaciones. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

¿Cómo estará el miércoles 4-11?

El miércoles estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas. Ingreso de frente frío.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

¿Qué pasa el jueves 5-11?

El jueves hay poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Inestable hacia la noche en oasis norte y este. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

¿Qué pasa el viernes 6-11?

El viernes estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

¿Cómo estará el sábado 7-11?

El sábado estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 6°C