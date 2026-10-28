“Pudieron sacar a todos los animalitos”: evacuaron el edificio y los vecinos vivieron minutos de tensión tras el incendio

El fuego se desató este miércoles al mediodía en un departamento de calle España y generó momentos de tensión entre los residentes. Bomberos y Defensa Civil intervinieron en el lugar y confirmaron que el incendio fue controlado. Qué podría haber ocasionado el fuego.

Un incendio en un edificio de calle España, en pleno centro de Mendoza, generó momentos de tensión este miércoles al mediodía. El fuego se originó en una vivienda ubicada en uno de los pisos superiores y motivó un importante operativo de emergencia, con evacuación de vecinos y asistencia médica para personas afectadas por la inhalación de humo.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, los residentes debieron abandonar el edificio por las escaleras. En medio de la preocupación por lo que ocurría dentro de sus viviendas, una de las principales inquietudes era saber si todos habían logrado salir y qué había pasado con los animales que permanecían en el lugar.

Incendio en calle España: cómo fue la evacuación del edificio

El hecho se conoció alrededor de las 12.30, tras varios llamados al 911 que alertaron sobre el incendio y la presencia de personas con dificultades para evacuar el inmueble.

Una vecina que se encontraba en el sexto piso relató los momentos de angustia que vivió cuando comenzó a salir humo. Según contó, escuchó gritos en el edificio y decidió abrir la puerta para averiguar qué sucedía. Al encontrarse con una gran cantidad de humo, tuvo que evacuar por las escaleras.

“Alcanzaron a salir todas las personas y a las mascotas, pero no sé si había alguien en el séptimo piso que es donde se origina el incendio”, señalaron vecinos de otros departamentos.

La mujer también expresó su preocupación por los animales que estaban dentro del edificio. Con el correr del operativo, las autoridades confirmaron que una persona y sus mascotas, entre ellas un perro y dos gatos, habían sido evacuados.

Bomberos y Defensa Civil trabajaron en el lugar

Ante la magnitud del incendio y el riesgo que podía representar para otros departamentos, se desplegó un operativo con la participación de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, además de apoyo hídrico.

También intervino el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras que personal de Tránsito y Defensa Civil trabajó en la zona para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

Durante el procedimiento se restringió la circulación en las inmediaciones de calle España, en el sector comprendido entre las calles Sarmiento y Espejo, para permitir que los bomberos pudieran trabajar con seguridad.

Qué habría originado el incendio en calle España

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, brindó detalles sobre el operativo y explicó que el personal había evacuado a una mujer que se encontraba en el departamento donde se originó el fuego.

Las circunstancias que originaron el fuego no fueron confirmadas oficialmente, pero las primeras hipótesis señalan que se habría provocado por un desperfecto en un artefacto eléctrico.

El funcionario indicó que el incendio estaba controlado y que los bomberos continuaban con las tareas de enfriamiento. También aclaró que la presencia de distintos equipos respondía a la magnitud del siniestro y a la necesidad de prevenir riesgos en una zona con numerosos edificios.

Según explicó, los equipos de emergencia permanecían en el lugar como parte del protocolo habitual ante este tipo de situaciones.

Con el incendio controlado, el operativo pasó a una etapa de enfriamiento y prevención para evitar nuevos focos.