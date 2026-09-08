Pruebas PISA: ¿cómo le fue a Mendoza en Matemáticas, Lengua y Ciencias?

Los resultados de las pruebas PISA encendieron las alarmas por el fuerte retroceso de Argentina en matemática, lengua y ciencias. En Mendoza, Tadeo García Zalazar destacó que la provincia se ubicó por encima del promedio nacional y defendió las políticas implementadas para mejorar los aprendizajes, reducir el ausentismo y fortalecer la alfabetización.

Los resultados de las pruebas PISA encendieron las alarmas en Argentina luego de registrar una caída en las tres áreas evaluadas. Desde Mendoza, el ministro de Educación, Cultura e Infancia, Tadeo García Zalazar, aseguró que la provincia se ubicó por encima del promedio nacional en matemática, ciencias y pensamiento computacional, mientras que quedó cerca de la media en comprensión lectora.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 mostraron un retroceso de Argentina respecto de la evaluación realizada en 2022. La evaluación internacional, que mide los conocimientos de estudiantes de 15 años, incluyó a 91 sistemas educativos de todo el mundo.

En el caso argentino, el descenso se registró en las tres áreas principales. En ciencias, el país obtuvo 393 puntos frente a los 406 de 2022, lo que representa una caída de 13 puntos. En lectura alcanzó 389 puntos, contra los 401 de la evaluación anterior, mientras que en matemática consiguió 367 puntos frente a los 378 de 2022.

Matemática aparece como uno de los principales focos de preocupación. Según los resultados, el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanza el nivel 2, considerado el nivel básico de desempeño en esta evaluación.

A nivel internacional, Argentina quedó por encima del puesto 70 entre los sistemas educativos participantes. En América Latina, en tanto, se ubicó octava entre 13 países evaluados.

Qué dijo Tadeo García Zalazar sobre Mendoza

Frente a este escenario, el ministro de Educación, Cultura e Infancia de Mendoza, Tadeo García Zalazar, remarcó que los resultados de la provincia muestran un desempeño superior al promedio nacional.

“En líneas generales, Mendoza está por encima de la media nacional”, señaló el funcionario, y destacó que la provincia obtuvo mejores resultados en matemática, ciencias y pensamiento computacional, mientras que en lengua y comprensión lectora se ubicó en niveles similares al promedio argentino.

García Zalazar también puso el foco en una característica de las pruebas PISA: se trata de una evaluación muestral y no de un censo. Incluye estudiantes de 15 años de escuelas públicas y privadas, tanto técnicas como orientadas, y permite obtener una fotografía del sistema educativo en un determinado momento.

En el caso de Mendoza, la evaluación fue realizada durante 2025 y, según explicó el ministro, los datos sirven como insumo para definir políticas educativas y reforzar aquellos sectores que presentan mayores dificultades.

El plan de alfabetización y el refuerzo en matemática

García Zalazar destacó que Mendoza viene trabajando desde hace varios años con un plan provincial de alfabetización, al que posteriormente se incorporó un programa específico para fortalecer los aprendizajes en matemática.

La estrategia incluye entrega de materiales y libros, capacitación docente y el uso de plataformas digitales como complemento de las actividades que se realizan en las aulas.

“Nosotros creemos también que hemos tenido una mejora en matemática y en ciencia porque tiene que ver con ese complemento que estamos dando con otras herramientas que no se usaban tradicionalmente en Mendoza”, explicó el ministro.

Además, señaló que la provincia comenzó a realizar evaluaciones censales de matemática para conocer el desempeño de los estudiantes de todas las escuelas y detectar aquellos grupos que requieren un acompañamiento específico.

Comprensión lectora y el impacto de las pantallas

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la caída en comprensión lectora y la posible influencia del uso de dispositivos tecnológicos y redes sociales.

García Zalazar sostuvo que el fenómeno se observa también en otros países y está relacionado con una mayor tendencia a la inmediatez: leer rápidamente, sin detenerse necesariamente a comprender el texto o las consignas.

Según explicó, el uso de pantallas y tecnología tiene incidencia en la forma en que los estudiantes leen y procesan la información.

El funcionario también vinculó los resultados actuales con decisiones educativas tomadas años atrás. En particular, cuestionó el esquema de “unidad pedagógica” implementado a nivel nacional en 2012, que permitía que los alumnos avanzaran de primer grado aun cuando no hubieran alcanzado determinados aprendizajes básicos.

En Mendoza, explicó, ese esquema fue modificado y se estableció que los estudiantes de primer grado deben alcanzar estándares mínimos de lengua y matemática para avanzar, acompañados por instancias de refuerzo pedagógico.

El ausentismo, otro de los problemas que preocupa

Otro de los factores señalados durante el análisis de los resultados fue el ausentismo escolar.

García Zalazar aseguró que Mendoza logró reducir los niveles de inasistencia mediante distintos programas destinados a promover la presencia de los estudiantes en las aulas.

Entre las medidas implementadas mencionó un programa de incentivos a la asistencia en las escuelas públicas y una disposición que establece que aquellos alumnos que no alcancen el 80% de asistencia deberán concurrir en diciembre a una instancia de recuperación de saberes.

Además, destacó que las familias pueden consultar las asistencias y calificaciones de sus hijos a través de la aplicación Mendoza por Mí, lo que permite un seguimiento más directo durante el ciclo lectivo.

El ministro remarcó que existe una relación entre la asistencia y el rendimiento académico: cuanto mayor es la presencia de los estudiantes en las aulas, mejores son las posibilidades de alcanzar los aprendizajes esperados.

Ante los resultados de las pruebas PISA, el funcionario también hizo hincapié en el rol de las familias.

“Lo primero es acompañar a nuestros hijos en el proceso de enseñanza y aprendizaje”, sostuvo, y recomendó realizar un seguimiento durante todo el año, sin esperar a las instancias de recuperación de diciembre para conocer las dificultades de los estudiantes.

Desde el sistema educativo mendocino, en tanto, se implementan estrategias para fortalecer las trayectorias consideradas débiles. Algunas escuelas cuentan con jornadas extendidas, mientras que otras incorporan horas adicionales destinadas a reforzar contenidos.

García Zalazar aseguró que Mendoza trabaja con información estadística y evaluaciones escuela por escuela para identificar los grupos con mayores dificultades y realizar un seguimiento de su evolución.

El desafío, concluyó, es sostener estas políticas en el tiempo para que los resultados educativos continúen mejorando y la provincia pueda reducir progresivamente la cantidad de estudiantes que se encuentran en los niveles más bajos de aprendizaje.