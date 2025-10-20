Proyecto Mochi cumple 10 años y busca 100 escuelas para que se inscriban

El proyecto tiene como objetivo de entregar tanto mochilas completas y útiles escolares a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Las instituciones interesadas tienen tiempo de anotarse hasta el 31 de octubre.

El Proyecto Mochi es una iniciativa solidaria que nació hace diez años en Mendoza con el propósito de garantizar que niños y niñas en situación de vulnerabilidad comiencen el ciclo lectivo con una mochila completa y útiles escolares. Desde entonces, se ha consolidado como una red de voluntarias que trabaja de forma colaborativa para igualar oportunidades desde el aula. Cada año, cientos de mochilas llegan a manos de estudiantes de nivel inicial y primario gracias al compromiso de padrinos, madrinas y coordinadores locales.

En esta décima edición, el proyecto se propone un desafío mayor: alcanzar a 100 escuelas de toda la provincia. La convocatoria está abierta a escuelas primarias, jardines de infantes, instituciones de nivel inicial y escuelas especiales, sin requisitos específicos más allá de contar con alumnos en situación económica vulnerable. El objetivo es que cada institución pueda inscribirse y seleccionar entre 30 y 35 estudiantes que necesiten este acompañamiento para comenzar el ciclo lectivo 2026 con los materiales esenciales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Proyecto Mochi Mendoza (@proyectomochimendoza)

La inscripción de escuelas es la primera etapa del circuito solidario que impulsa Proyecto Mochi. Una vez que las instituciones se registran, se genera un listado de niños beneficiarios que será la base para la búsqueda de donaciones. A partir de noviembre, las voluntarias comienzan a contactar a donantes, padrinos y madrinas que se comprometen a armar una mochila con útiles escolares adaptados a cada edad. Durante el verano, se trabaja intensamente para que cada niño reciba su “mochi” antes del inicio de clases.

Adriana Infante, una de las fundadoras del proyecto, destaca que “somos ocho mujeres las que llevamos adelante el proyecto mochi. Este año decidimos que ayudar a 100 escuelas era una buena tarea, un desafío que nos motiva”. También remarca la importancia de cumplir con los plazos: “Tenemos tiempo hasta el 31 de octubre para que las escuelas se inscriban, y somos bastante rigurosas con el cronograma porque eso nos permite hacer la tarea de forma ordenada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Proyecto Mochi Mendoza (@proyectomochimendoza)

La inscripción se realiza exclusivamente por correo electrónico, enviando la solicitud a proyectomochimendoza@gmail.com. Desde allí, se coordina la participación de cada escuela y se brinda el acompañamiento necesario para seleccionar a los alumnos que serán incluidos en el programa. “No queremos que ninguna escuela quede afuera solo porque no se enteró a tiempo”, advierte Infante, quien también señaló que hay departamentos como Alvear, San Rafael y Tupungato donde aún no se registraron instituciones.

El equipo de Proyecto Mochi realiza un seguimiento territorial para asegurar que la ayuda llegue a zonas donde las necesidades son más urgentes. “Nos da mucha pena ver que hay lugares sin ninguna escuela inscripta, cuando sabemos que las necesidades están en todos lados. Aunque sea, queremos que se enteren y que puedan darles una mano a esos niños para el año que viene”, concluye Infante.

Con una década de trabajo sostenido, Proyecto Mochi se consolida como una propuesta de impacto social que articula voluntariado, comunidad educativa y compromiso ciudadano. La campaña 2026 ya está en marcha, y el llamado a las escuelas es urgente: quedan pocos días para sumarse y formar parte de esta red que transforma mochilas en oportunidades.