Pronóstico: una semana “primaveral” pero con una sorpresa al final ¿qué pasa?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante esta semana la máxima promediará los 23 grados centígrados.

Está semana es un preludio de lo que será la primavera en Mendoza. Si bien de lunes a viernes se mantendrá constante con una máxima de 23 grados. El fin de semana volverá a bajar la temperatura para situarse en una máxima de 12. Así que ojo, no descartés todavía ropa de abrigo.

¿Cómo estará este lunes 25-08-2025?

Este lunes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 7°C

Martes 26-08-2025

Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 8°C

Miércoles 27-08-2025

Tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Jueves 28-08-2025

Tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C

Viernes 29-08-2025

Parcial nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Sábado 30-08-2025

Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 9°C

Domingo 31-08-2025

Mayormente nublado y frío con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C