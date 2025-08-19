Pronóstico para Mendoza: ¿Cuándo llegaría el Zonda y a qué zonas podría afectar?

Tras la histórica lluvia que batió récords en agosto, el Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas advirtieron que el viento Zonda descenderá al llano y riesgo de nevadas en alta montaña.

Los últimos días de agosto llegaron cargados de fenómenos climáticos en Mendoza: intensas lluvias, heladas, niebla matinal y ahora, la confirmación del regreso del viento Zonda. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno podría sentirse con fuerza el jueves en varios departamentos de la provincia.

Las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora en zonas del llano y alcanzar mayor intensidad en sectores de la precordillera. Desde Defensa Civil recomendaron extremar precauciones, sobre todo en la circulación vehicular y en aquellas actividades al aire libre que puedan verse afectadas por la baja humedad y la escasa visibilidad.

El inicio de la semana estuvo marcado por una precipitación que rompió récords. Según explicó el investigador del Conicet Juan Rivera, “la estación Mendoza Observatorio registró el día más lluvioso de los últimos 65 años para agosto, con 24 milímetros acumulados, superando los 21.1 mm del récord anterior de 2024”.

En sectores como el Parque General San Martín y el aeropuerto El Plumerillo se midieron más de 20 milímetros, lo que triplica el promedio habitual de agosto, que suele ser de 7,8 mm. Además, en el Valle de Uco se registraron bancos de niebla y neblina que redujeron la visibilidad a menos de 100 metros en algunos tramos, según informó el meteorólogo Fernando Jara.

Mendoza: Cuándo y dónde bajará el Zonda

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a la Dirección de Contingencias Climáticas, el viento Zonda se sentirá con mayor fuerza el jueves por la tarde, pudiendo alcanzar el llano con intensidad moderada a fuerte.

“El jueves se espera viento Zonda en precordillera y en el llano, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h”, advirtió Contingencias Climáticas. El fenómeno podría extenderse hasta la noche y, en algunos casos, incluso hasta la madrugada del viernes, antes del ingreso de un frente frío.

El pronóstico extendido para Mendoza