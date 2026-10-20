“Probabilidad de tormentas de intensidad fuerte”: qué signifca la Alerta que llegó a los celulares de los mendocinos

Miles de mendocinos recibieron una alerta de tormentas en sus celulares a través de la aplicación Mendoza por Mí. Mientras rige una Alerta Amarilla para toda la provincia, San Rafael y General Alvear esperan tormentas fuertes y ocasionalmente severas bajo Alerta Naranja.

Miles de mendocinos recibieron en sus celulares un mensaje de la Aplicación Mendoza por Mi con una Alerta de Tormentas que señalaba en su texto la “probabilidad de tormentas de intensidad fuerte para este martes en los departamentos del Gran Mendoza”. Este mensaje se da en plena

Este mensaje se da cuando Mendoza transita una de las etapas más fuertes -hasta ahora- del Súper Niño con casi dos semanas de lluvias constantes que podría extenderse durante las semanas próximas y qué según los especialistas todavía no alcanza su punto máximo.

¿Qué significa la Alerta que te llegó al celular?

La Alerta que te llegó al celular es una de las estrategias del Gobierno para comunciar fenómenos meteorológicos a los mendocinso. Es un trabajo coordinado por organismos para advertir a la población ante tormentas severas, caída de granizo y viento Zonda. El sistema reúne información de radares, estaciones meteorológicas y redes de medición de lluvia, que se utiliza para elaborar pronósticos y comunicar posibles riesgos. La comunicación llega a través de la APP Mendoza Por Mi En ese sentido, Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (AEMSA) aporta su infraestructura de monitoreo meteorológico que cuenta con cuatro radares y 60 estaciones meteorológicas. A esa información se suman los registros del Instituto Nacional del Agua (INA), Irrigación e Hidráulica. Con esos datos, un comité técnico trabaja junto a Defensa Civil y otras áreas para elaborar los pronósticos y transmitir las alertas. “Estamos aportando todos los días un pronóstico a la mañana y una actualización por la tarde”, explicó el titular de AEMSA. La información se envía directamente a Defensa Civil, que se encarga de distribuirla entre los organismos correspondientes, incluida la Dirección General de Escuelas. De esta manera, las distintas áreas pueden contar con datos actualizados para organizar sus acciones preventivas. La aplicación Mendoza por Mí será uno de los canales para comunicar los pronósticos y las alertas meteorológicas. Según explicó López, los ciudadanos podrán descargarla en sus teléfonos para consultar el pronóstico diario y recibir avisos. El sistema contempla tres niveles de alerta: amarillo, naranja y rojo. El presidente de AEMSA precisó que las alertas naranjas aparecerán en la aplicación y que las rojas podrán comunicarse mediante diferentes mecanismos, según la situación. En los casos de riesgo inminente, el teléfono podrá vibrar para advertir a quienes se encuentren en el sector afectado. La herramienta también permite dirigir los avisos a zonas específicas ante fenómenos como tormentas severas, granizo o viento Zonda fuerte. La distribución localizada busca que la advertencia llegue a las personas que están en el área donde ocurre el fenómeno, en lugar de limitarse a un aviso general para toda la provincia. Como se trata de un sistema nuevo, su implementación todavía presenta dificultades que los equipos técnicos buscan resolver. López explicó que el comité se reúne cada tres o cuatro días desde la firma del convenio para revisar los problemas detectados y ajustar el funcionamiento del sistema. En particular, señaló que trabajan para mejorar la experiencia de los usuarios de Mendoza por Mí. “Estamos tratando de mejorar la comunicación para que la gente se sienta más cómoda en el uso de la herramienta”, indicó.

Alerta Amarilla para toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la Alerta Amarilla para toda la provincia. Está advertencia señala que la provincia será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes.

Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

¿A qué hora se producirían las tormentas?

Las tormentas se producirían por la tarde, es decir cerca de las 17 horas.

¿En qué zonas hay Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla se dará en toda la provincia.

¿Qué pasa con la Alerta Naranja?

El Sur provincial, en especial San Rafael y General Alvear estará afectada por tormentas fuertes u ocasionalmente severas, las mismas podrían estar acompañadas por abundante precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo de diversos tamaños.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿A qué hora se darían estas tormentas?

Estas tormentas se darían por la noche, es decir después de las 21.

¿En qué zonas?

La Alerta Naranja se sentirá en San Rafael y General Alvear.

¿Cómo estará este martes 20-10-2026?

Este martes estará mayormente nublado con lluvias y chaparrones, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Probabilidad de tormentas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Miércoles 21-10-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Lluvias hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Jueves 22-10-2026

Mayormente nublado con lluvias aisladas y mejoras parciales, descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C

Viernes 23-10-2026

Mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Lluvias afectando principalmente el centro y sur provincial.

Máxima: 20°C | Mínima: 6°C

Sábado 24-10-2026

Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C