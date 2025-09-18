Primavera con zonda: ¿qué tener en cuenta para no deshidratarse durante los festejos?

Con temperaturas elevadas y alerta amarilla por el viento, los festejos del Día del Estudiante exigen cuidados especiales. Para evitar golpes de calor y cuadros de deshidratación.

Con la llegada de la primavera y el Día del Estudiante, miles de jóvenes mendocinos se preparan para disfrutar actividades al aire libre. Sin embargo, las altas temperaturas previstas para esta semana obligan a tomar precauciones. Mantenerse hidratado, usar protector solar y elegir ropa adecuada son medidas clave para evitar complicaciones de salud durante los festejos.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, durante los días de calor extremo se incrementan las consultas médicas por síntomas de deshidratación, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. “El cuerpo pierde entre 1,5 y 2 litros de agua por día en condiciones normales, pero esa cifra puede duplicarse con el calor y la actividad física”, explica la doctora Isabel Solares, especialista en medicina interna de la Clínica Universidad de Navarra.

Para evitar estos cuadros, se recomienda beber agua cada 20 minutos, aunque no se sienta sed. Las bebidas azucaradas o con cafeína, como gaseosas y energizantes, pueden agravar la deshidratación. En cambio, frutas como sandía, naranja y frutilla, aportan líquidos y nutrientes esenciales. “Una ensalada fresca o un licuado natural pueden ser aliados perfectos para hidratarse sin aburrirse del agua”, sugiere la nutricionista Emilia Acevedo.

Además de la hidratación, la protección solar es fundamental. En Mendoza, la radiación UV alcanza niveles muy altos entre las 11 y las 16 horas. Por eso, se recomienda aplicar protector solar FPS 30 o superior cada dos horas, usar gorra o sombrero, y buscar sombra en los momentos de mayor exposición. “La piel joven es especialmente vulnerable a quemaduras solares, que pueden tener efectos acumulativos a largo plazo”, advierte el dermatólogo Juan Pablo Gutiérrez.

La elección de la vestimenta también influye en el bienestar. Las telas livianas y transpirables, como el algodón o el lino, permiten que el cuerpo regule su temperatura. Los colores claros ayudan a reflejar el sol, mientras que los oscuros lo absorben. “Vestirse bien no es solo una cuestión estética, sino una estrategia para evitar el golpe de calor”, señala Gutiérrez.

Los especialistas advierten sobre los riesgos de consumir alcohol al aire libre en jornadas como las que se esperan de calor intenso, “El alcohol tiene un efecto diurético que favorece la pérdida de líquidos y puede acelerar la deshidratación, especialmente si se combina con exposición solar y actividad física”, explica la médica clínica Mariana Gutiérrez, integrante del Programa Provincial de Prevención de Golpes de Calor. Además, el consumo de bebidas alcohólicas puede dificultar la percepción de los síntomas iniciales de deshidratación. Por eso, se recomienda priorizar el agua y las bebidas naturales, y evitar el alcohol durante las horas de mayor temperatura.

Reconocer las señales de deshidratación es clave para actuar a tiempo. Entre los síntomas más comunes se encuentran la sed intensa, boca seca, fatiga y mareos. En casos más graves, pueden aparecer confusión, fiebre o vómitos. Ante estos signos, se debe suspender la actividad, buscar sombra, hidratarse y consultar a un profesional si los síntomas persisten.