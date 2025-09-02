Femicidio en Guaymallén: una mujer fue asesinada en Buena Nueva y detuvieron a su ex pareja

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Rópolo. Vecinos alertaron al 911 y la Policía halló a la víctima sin vida. El sospechoso quedó detenido y la causa está en manos de la fiscal de Homicidios.

Un presunto femicidio en Guaymallén generó conmoción este martes por la tarde en el distrito de Buena Nueva. Una mujer fue hallada muerta dentro de su vivienda ubicada en calle Rópolo al 6500, y por el hecho quedó detenido su ex pareja, señalado como el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, la alerta ingresó al 911 a las 15.40, cuando vecinos advirtieron una situación violenta en la casa de la víctima. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer ya había fallecido, presentando heridas compatibles con el uso de un arma blanca.

Según las primeras hipótesis de la investigación, el acusado, ex pareja de la víctima, habría llegado a la vivienda con la excusa de retirar algunos muebles, ya que ambos se encontraban en proceso de separación. Sin embargo, la visita derivó en una fuerte discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en un episodio fatal.

En medio de la pelea, la mujer recibió una herida mortal con un arma blanca que le provocó el deceso en el acto.

Tras el hecho, la Policía de Mendoza desplegó un operativo en la zona y logró aprehender al hombre, de 57 años, adentro de la vivienda donde vecinos intentaban atacarlo, según informaron fuentes policiales. El detenido fue trasladado a la Comisaría 25 y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ordenó la intervención de Policía Científica y un médico forense para realizar las pericias en la escena del crimen y establecer con precisión la mecánica de lo ocurrido.