Presentaron la imagen oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 por sus 90 años

El Gobierno de Mendoza anunció a los ganadores del concurso de diseño que definirá la identidad visual de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La propuesta seleccionada, bajo el seudónimo “Mate”, pertenece a tres jóvenes de Tunuyán.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que celebrará su 90° aniversario, ya tiene imagen oficial. El Gobierno de Mendoza informó que la propuesta elegida fue la presentada bajo el seudónimo “Mate”, realizada por Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo, tres profesionales oriundos de Tunuyán.

El concurso, destinado a definir el sistema de identidad y comunicación visual de la fiesta más emblemática de la provincia, recibió un total de 37 trabajos. El jurado evaluador, integrado por referentes académicos, culturales y profesionales, eligió la propuesta ganadora por mayoría durante la sesión realizada el viernes 3 de octubre.

El equipo vencedor recibirá un premio de $6 millones y tendrá la responsabilidad de diseñar la imagen que representará a la Vendimia 2026, tanto en Argentina como a nivel internacional.

Quiénes son los creadores de la imagen de Vendimia 2026

Los tres jóvenes diseñadores comparten no solo raíces en Tunuyán, sino también una sólida formación en el ámbito artístico y comunicacional.

Rita Carrizo es egresada de diseño gráfico de la Universidad Champagnat, fotógrafa e ilustradora. Tiene además una diplomatura en narrativa transmedia. Jonatan Quiroga es egresado del Profesorado de Artes Visuales IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza de San Carlos. Tiene además una diplomatura en Gestión Cultural (UNCuyo); y Luz Carrizo es egresada del IES 9-009 de Tupungato y estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la UNCuyo.

Jurado y menciones especiales

El comité evaluador estuvo compuesto por representantes de la Subsecretaría de Cultura, universidades, institutos de formación superior y de la Asociación de Diseñadores de Mendoza (ADIMZA). La fiscalización del proceso estuvo a cargo de la escribana auxiliar de Gobierno, María Viviana Bruno.

Además de la propuesta ganadora, se otorgaron dos menciones especiales: