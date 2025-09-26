Preparate que se vienen vientos muy fuertes y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantiene la Alerta Amarilla por tormentas en la zona Este. En toda la provincia soplarán vientos fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes vientos y posibles tormentas en la provincia. El fenómeno se sentirá durante la tarde y noche de este viernes. El agua con posibilidad de granizo se sentiría en la zona Este en cuánto a las ráfagas de viento en toda la provincia.

¿Cómo estará este viernes 26-09-2025?

Este viernes habrá nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Alerta por tormenta

La zona Este de Mendoza será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual, especialmente sobre el centro de la provincia de San Luis.

Alerta por viento

La provincia de San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el este de Catamarca continuarán con vientos intensos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas serranas.

A partir de la tarde y noche del viernes 26, progresivamente de sur a norte en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Sábado | 27-09-2025

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejorando en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 9°C

Domingo 28-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 26°C | Mínima: 8°C

Lunes 29-09-2025

Algo nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 26°C | Mínima: 12°C