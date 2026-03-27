Preparate que se vienen días muy calurosos ¿máxima a 35 grados?

Contingencias Climáticas anunció que este viernes comenzará a subir la temperatura. La máxima para este viernes ya ronda los 30 grados y para el lunes se espera que ascienda a 35.

Este viernes comienza a subir la temperatura, en la antesala de días muy calurosos con una máxima que llegará a los 35 grados.

Viernes 27-03-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Sábado 28-03-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 16°C

Domingo 29-03-2026

Caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable el sur provincial durante la tarde y noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 17°C

Lunes 30-03-2026

Inestable en el sur provincial. Caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 18°C