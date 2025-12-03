Preocupación por el estado de salud de Cacho Garay

El humorista mendocino enfrenta un delicado cuadro médico tras la amputación de todos los dedos de un pie por una diabetes avanzada. Al mismo tiempo, continúa bajo prisión domiciliaria, acusado de abuso sexual y violencia de género.

El reconocido humorista Cacho Garay atraviesa un momento crítico que combina problemas de salud con un proceso judicial en curso. En los últimos días se confirmó que debió someterse a la amputación de todos los dedos de un pie, consecuencia de una diabetes avanzada que deterioró su estado físico y lo dejó con severas limitaciones de movilidad.

La intervención quirúrgica fue confirmada por su abogado, Leonardo Pasccon, quien explicó que Garay enfrenta un cuadro de dolor constante, ansiedad y angustia, agravado por la imposibilidad de trabajar desde hace tres años. El artista reside en una vivienda alquilada en Mendoza, ya que no puede permanecer en su domicilio original por orden judicial y por las dificultades físicas que le impiden subir escaleras.

En paralelo, Garay continúa bajo prisión domiciliaria. Tras permanecer detenido casi dos años, la Justicia le concedió un cese temporal de la prisión preventiva, aunque con condiciones estrictas: debe firmar mensualmente en fiscalía y tiene prohibido acercarse a su vivienda histórica.

El proceso judicial que enfrenta es complejo y sensible. Garay está imputado por abuso sexual y violencia de género, a partir de la denuncia de su expareja Verónica Macías. La causa incluye además acusaciones por amenazas, coacción, robo, tenencia ilegal de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad.

La defensa insiste en que se fije fecha para el juicio oral y público, donde el humorista pretende dar su versión de los hechos. Pasccon subrayó que lo que más preocupa en este momento es el estado de salud de su cliente, que requiere atención constante y condiciona cualquier decisión judicial futura.