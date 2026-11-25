Comerciantes de Las Heras denuncian hechos delictivos reiterados en locales de la zona. Una farmacia volvió a ser blanco de los delincuentes y los vecinos también alertan por robos de medidores de gas e ingresos a viviendas.

Los robos reiterados mantienen en alerta a comerciantes y vecinos del barrio Cementista, en Las Heras. En la esquina de Antonio Rivero y José María Godoy, distintos locales denuncian que son blanco frecuente de los delincuentes y aseguran que la situación se repite pese a las medidas de seguridad que tuvieron que implementar para proteger sus negocios.

Uno de los casos que volvió a encender la preocupación es el de una farmacia de la zona, donde durante la última semana intentaron robar en al menos dos oportunidades. Según relató un empleado, los delincuentes ingresan con distintas estrategias para distraer al personal y llevarse productos de las góndolas.

En uno de los episodios, dos mujeres entraron al local: mientras una de ellas distraía al personal de seguridad, la otra comenzó a guardar mercadería en una mochila. Un empleado advirtió el movimiento y dio aviso, por lo que ambas fueron retenidas.

En otro hecho, un hombre se acercó a consultar precios y aprovechó un descuido para tomar productos de las góndolas y escapar.

Robos reiterados y más medidas de seguridad en los comercios

Los comerciantes aseguran que los episodios no son aislados. Una de las personas consultadas contó que, durante un período, los ladrones llegaban al lugar dos o tres veces por semana y se llevaban grandes cantidades de mercadería.

“Venían dos o tres veces por semana. Venían con cajas y se llevaban lo que agarraban. Era impresionante cómo venían y se acababan las cosas“, relató.

Ante la reiteración de los hechos, algunos negocios reforzaron las medidas de prevención. En la farmacia incorporaron personal de seguridad durante toda la jornada, una decisión que, según explicaron, ayudó a reducir los ingresos de personas que aprovechaban los momentos en los que no había vigilancia.

Sin embargo, los comerciantes advierten que la presencia de seguridad no alcanza para evitar todos los intentos de robo.

Otro comerciante recordó un episodio ocurrido hace aproximadamente dos años, cuando delincuentes ingresaron a su negocio y se llevaron mercadería. Según contó, arrojaban los productos a la vereda y los arrastraban para sacarlos del lugar.

Después de ese hecho, tuvieron que instalar un cerco eléctrico y una alarma para reforzar la protección del establecimiento.

Los vecinos piden más presencia policial en el barrio Cementista

La preocupación no se limita a los comercios. Los vecinos también mencionaron robos de medidores de gas y el ingreso de delincuentes a algunas viviendas de la zona.

Aunque aseguran que intentan cuidarse entre ellos mediante grupos de comunicación, consideran que necesitan mayor presencia policial y más operativos de prevención.

“Entre los vecinos tratamos de cuidarnos con los grupos que tenemos, pero estaría bueno que hubiera un poco más de operativos, de policía, que nos cuiden“, expresó uno de los comerciantes.