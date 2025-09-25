Premios Raíces: LVDiez celebró sus 94 años con una noche de gala en el Teatro Mendoza reconociendo a mendocinos destacados

La radio de Cuyo realizó una emotiva ceremonia por su aniversario, premiando a figuras locales en ciencia, música, deporte y solidaridad, elegidas por la comunidad.

La radio LVDiez celebró sus 94 años con una noche inolvidable en el Teatro Mendoza, donde se reconoció a mendocinos destacados en distintas áreas: ciencia, técnica, arte, deporte y labor solidaria.

La velada reunió a artistas, profesionales y vecinos en una ceremonia llena de emoción y significado.

Con el teatro colmado y vestido de gala, la emisora rindió homenaje a los ganadores de los Premios Raíces 2025, elegidos por la propia audiencia después de meses de nominaciones y votaciones.

Silvina Alonso, presidenta de LV Diez, destacó: ” La radio no solo informa, sino que entretiene, acompaña. Entonces, basta con escuchar todos los mensajes que dejan o que escuchan”.

Por su parte, Gustavo Bastías, director de la emisora, resaltó el valor del proceso: ” Es muy emotivo, muy especial por dos razones fundamentales. Una porque es la audiencia de Lvdiez la que propone a cada uno de los postulados, la que luego vota cada uno de los postulados, esta noche Resume más de tres meses de trabajo, de esa ida y vuelta con las audiencias, de buscar a los ternados, de convocarlos, de anunciarles que están ternados y luego todo el proceso de votación“.

El intendente Ulpiano Suárez celebró la ocasión: “Muy contentos en la ciudad de recibir aquí en el Teatro Mendoza a esta edición 2025 de los Premios Raíces, como bien decía, más de 30 años”.

Premios y reconocimientos

Durante la noche, se entregaron los galardones a quienes dejaron una huella significativa en Mendoza:

Labor científica

El Dr. Claudio Fermani del Servicio de Cirugía del Hospital Lagomaggiore explicó:

“Este reconocimiento surge a partir de una cirugía inédita: una duodenopancreatectomía laparoscópica realizada por primera vez en nuestra institución“.

Artes

La Skandalosa Tripulación recibió el premio por su trayectoria en música urbana.

Guille Levis, saxofonista y vocalista de la banda expresó:

” Estamos muy sorprendidos de participar, primeramente un abrazote a todos los que estuvimos nominados. Es un cariño después de tanto esfuerzo, de tantas cosas que pasan, que vivimos, es un cariñito poder llevarnos este bebito a la casa, a la sala. Muy felices de parte de toda la skandalosa”.

Labor solidaria

Beatriz Méndez, fundadora del refugio ángeles de cuatro patas, señaló:

“Llevo más de 12 años trabajando en el refugio. Ha sido un camino difícil, pero la solidaridad de la comunidad nos permite seguir adelante“.

Deportes

Fabián Leguizamón, referente en vóley y paravóley, destacó:

“Estar nominado ya es un premio. Este reconocimiento representa un homenaje a todo mi recorrido y esfuerzo“.