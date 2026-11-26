La reconstrucción del acceso a uno de los principales destinos turísticos de Mendoza ya tiene una nueva rotonda y las bases del puente están construidas. El proyecto incluye 3,3 kilómetros de asfalto, ensanche de calzada y obras aluvionales.

El ingreso a Potrerillos está cambiando su fisonomía. La obra de reconstrucción que se realiza en la conexión de las rutas provinciales 82 y 89 ya muestra avances importantes: se construyó una nueva rotonda, se levantó la estructura sobre la que se apoyará el puente y comenzaron a tomar forma las mejoras viales que buscan ordenar la circulación hacia las villas de montaña.

Los trabajos apuntan a renovar uno de los accesos más transitados del oeste mendocino, que conecta la zona norte de la provincia con el Valle de Uco y recibe tanto a turistas como a quienes se trasladan diariamente por motivos laborales.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, el proyecto contempla un nuevo puente sobre el arroyo Blanco, una carpeta asfáltica de 3,3 kilómetros, ensanche de calzada, retornos, iluminación y obras para mejorar el escurrimiento del agua durante las tormentas.

Cómo será el nuevo puente de ingreso a Potrerillos

Uno de los cambios más importantes será la construcción de un nuevo puente de 40 metros de largo, que reemplazará a la estructura existente, de aproximadamente 12 metros.

La ampliación permitirá mejorar el paso de vehículos, incluidos los colectivos turísticos que actualmente encuentran dificultades para atravesar el sector por las dimensiones del puente.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, explicó que la intervención busca mejorar la conexión entre las rutas 82 y 89 y jerarquizar el acceso a las villas cordilleranas.

La obra también contempla una nueva rotonda para ordenar la circulación en el punto donde se conectan ambos corredores viales.

Más de 3 kilómetros de asfalto y obras para prevenir inconvenientes por lluvias

La intervención no se limita al puente. El proyecto incluye la renovación de 3,3 kilómetros de calzada, con una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor.

Además, se realizarán trabajos complementarios para mejorar la seguridad vial y la circulación:

Ensanche del tramo intervenido.

Nuevos retornos de hormigón.

Cartelería y demarcación vial.

Iluminación.

Obras de drenaje y cruces de agua transversales.

Uno de los puntos centrales es el sistema de escurrimiento. Las nuevas alcantarillas permitirán conducir el agua por debajo de la ruta, en lugar de hacerlo por los laterales, como ocurría anteriormente.

La modificación apunta a reducir los inconvenientes que pueden provocar las tormentas y los aluviones, especialmente durante el verano, cuando las precipitaciones pueden afectar la circulación en la zona de montaña.

Cuándo estará terminado el nuevo ingreso a Potrerillos

De acuerdo con lo informado por Romagnoli, la finalización de la obra está prevista para mediados de 2027. Sin embargo, el plazo podría modificarse por las condiciones climáticas y las tormentas que puedan afectar los trabajos.

El funcionario explicó que la intervención está sujeta a las inclemencias del tiempo, aunque aseguró que el objetivo es completar una infraestructura preparada para mejorar la circulación y el servicio tanto para residentes como para turistas.

La obra se financia con recursos del Fondo de Resarcimiento y forma parte del plan de infraestructura vial que impulsa la Provincia en el corredor de montaña.