Por qué hay un gran escenario en el Predio de la Virgen: Guaymallén se prepara para una Vendimia histórica

El Predio de la Virgen será el epicentro de la Fiesta Departamental de la Vendimia “Guaymallén de mis amores”, un espectáculo de gran magnitud que marcará el regreso del formato tradicional, con reina, voto cantado y más de 150 artistas en escena.

Guaymallén ya vive clima de Vendimia y la imponente estructura montada en el Predio de la Virgen no pasó desapercibida. El próximo viernes 19 de diciembre, desde las 20.30, el departamento celebrará su Fiesta Departamental de la Vendimia “Guaymallén de mis amores”, un evento que promete ser uno de los más importantes de los últimos años, tanto por su despliegue artístico como por su valor simbólico.

La celebración comenzará con la tradicional bendición de los frutos y culminará con la elección de la Reina Departamental de la Vendimia, en el marco del regreso oficial de la elección de la reina y el voto cantado. En esa noche se conocerá quién sucederá a Donatella Borrini, actual reina, junto a la Virreina y a la nueva representante de la Capital del Espumante.

El cierre musical estará a cargo de dos reconocidas propuestas folclóricas: La Doble Folklore y La Trova Menduka, que le pondrán ritmo a una noche pensada para toda la familia.

El gran tamaño del escenario responde a una puesta en escena ambiciosa: más de 150 artistas, música en vivo, cuerpos de baile, la Orquesta de Guitarras Tito Francia, la Escuela Municipal de Rock y elencos artísticos locales formarán parte del espectáculo. Desde el municipio confirmaron que se trata de la fiesta vendimial más importante de la última década en Guaymallén.

La dirección general está a cargo de Virginia Paes y Héctor Gomina, el guion fue desarrollado por la actriz Alicia Casares, mientras que la identidad visual de la fiesta fue diseñada por el artista Andrés Casciani.

Vuelve la Reina de la Vendimia y el voto cantado a Guaymallén

Uno de los puntos más destacados de esta edición es la restitución de la figura de la Reina Departamental de la Vendimia y el retorno del voto cantado, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que declaró inconstitucional las modificaciones introducidas por la ordenanza 9196.

La Comisión Vendimia 2026 resolvió restablecer el formato histórico, alineado con la normativa provincial y el carácter de la Vendimia como patrimonio cultural intangible de los mendocinos.

Cómo participar de la votación

La votación para elegir a la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2026 estará habilitada desde el lunes 15 de diciembre a las 12 hasta el jueves 18 a las 23.59.

Los requisitos son:

Tener domicilio en Guaymallén (según DNI)

(según DNI) Ser mayor de 18 años

Contar con correo electrónico personal

Validar el email y esperar la autorización

El voto se realiza ingresando a: vendimia.guaymallen.gob.ar