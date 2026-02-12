Por qué el celular avisó antes del temblor: así funciona el sistema de alertas sísmicas de Android

El sistema utiliza los sensores de millones de celulares para detectar las primeras ondas sísmicas y enviar notificaciones segundos antes de que se sienta el movimiento más fuerte. Cómo funciona la tecnología que permitió advertir el sismo de 6.1 que se percibió en Mendoza.

Muchas personas en la provincia se sorprendieron al recibir una notificación en su teléfono celular segundos antes de sentir el movimiento del sismo, que según Google fue de magnitud 6.1. Lejos de tratarse de una predicción, la explicación está en una función incorporada en los dispositivos Android que permite detectar movimientos sísmicos a través de los sensores del propio equipo.

Los teléfonos cuentan con un acelerómetro, el mismo sensor que hace posible, por ejemplo, que la pantalla rote automáticamente. Ese componente es capaz de registrar vibraciones compatibles con las primeras ondas sísmicas. Cuando varios dispositivos en una misma zona detectan ese patrón de manera simultánea, el sistema identifica que podría tratarse de un terremoto.

La detección se apoya en una red masiva: Google utiliza los acelerómetros presentes en más de 3 mil millones de dispositivos Android en todo el mundo para medir vibración y velocidad del movimiento. Con esos datos, el sistema puede emitir alertas ante temblores de magnitud 4,5 o superior, enviando notificaciones a las zonas cercanas al epicentro.

Para que el teléfono pueda aportar información útil, es clave que esté en reposo. Por eso, los dispositivos suelen detectar mejor las vibraciones cuando están apoyados sobre una superficie plana, conectados a un tomacorrientes y con conexión a internet. En la práctica, el sistema convierte a los celulares Android en una red de mini sismómetros distribuidos.

Por qué el aviso llegó antes que el temblor

La clave está en la velocidad de transmisión. Las ondas sísmicas viajan por el suelo a gran velocidad, pero las señales digitales que transmiten los datos y las notificaciones lo hacen aún más rápido. De ese modo, en Mendoza muchos usuarios vieron primero la advertencia en la pantalla y, segundos después, sintieron la sacudida.

De todos modos, el sistema no puede anticipar un sismo antes de que ocurra. No se trata de una “predicción”, sino de una detección en los primeros segundos del evento, a partir de la información enviada por múltiples dispositivos. Esa diferencia de tiempo puede resultar crucial para prepararse ante la llegada de las ondas más fuertes, que son las que se perciben con mayor intensidad.

Qué tipo de alertas puede mostrar Android

El sistema de Google contempla dos tipos de notificaciones, según la intensidad estimada del movimiento:

Alertas de atención: están pensadas para advertir sobre temblores ligeros (intensidad III o IV en la escala IMM). Suelen mostrar datos como la magnitud y la ubicación del sismo. Estas notificaciones respetan la configuración de volumen y vibración del teléfono y el modo “No molestar” si está activado.

Alertas de acción: se emiten cuando se prevé que los usuarios puedan experimentar una sacudida de intensidad V o superior en la escala IMM. En estos casos, el aviso aparece en pantalla completa, con instrucciones claras y un sonido fuerte para captar la atención, incluso si el usuario no está mirando el celular. Al tocar la alerta, se accede a recomendaciones para mantenerse seguro durante y después del sismo.

Las notificaciones pueden actualizarse en tiempo real si la intensidad estimada aumenta o disminuye. Además, cuando el movimiento se atenúa o pasan aproximadamente cuatro minutos, la alerta deja de mostrarse como activa. Si el usuario no interactuó con ella, puede cambiar al estado de “se ha producido un terremoto”.

Quienes se encuentren cerca del epicentro y busquen información también pueden ver una tarjeta informativa al escribir consultas como “cerca de mí” o el nombre de su ciudad. Incluso existe la posibilidad de aportar datos sobre si se sintió el sismo, lo que ayuda a enriquecer la información colectiva sobre el evento.

El fuerte temblor que se sintió en Mendoza

Un fuerte temblor se sintió en Mendoza. Hasta el momento, la información señala que fue a las 10.34 en Chile y sería de 6,2 en la escala Richter.

Según los medios chilenos, el movimiento se sintió a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui y a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge en la región de Coquimbo.

Los vecinos le aclararon a los medios que tuvo una duración cercana a los 50 segundos y que fue precedido por un fuerte ruido.

Según Bíobío Chile no se registraron alertas ni interrupción a los servicios básicos debido a este sismo, sin embargo debido a su fuerte magnitud fue percibido en otras ciudades como Atacama y Ñuble, así como también en Mendoza.

En nuestra provincia se sintió con mucha fuerza y sobre todo larga duración. Las personas que viven o trabajan pisos altos de los edificios fueron las más afectadas.

Muchos mendocinos se enteraron por una notificación que llegó a celulares Android.

Varios edificios evacuados

Por la magnitud del temblor, fueron evacuados varios edificios en Mendoza. Uno de ellos fue la Municipalidad de Ciudad.

En la Universidad Nacional de Cuyo también se evacuó a los estudiantes y profesores del lugar.

Las recomendaciones a tener en cuenta en un sismo

Esto es lo que tenés que tener en cuenta durante un sismo:

Durante el sismo

Tener calma y proceder de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencia.

No permanecer en lugares donde existan objetos cuya caída pueda provocar accidentes.

No salir a balcones bajo ninguna circunstancia.

No usar ascensores.

Si se encuentra en un local con aglomeración de personas (autoservicios, templos, cines, etc.), permanecer en el lugar y aplicar las medidas de protección. No acudir inmediatamente a la salida.

Ser solidario con los semejantes frente a la emergencia.

Después del temblor