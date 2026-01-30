Por la tormenta se interrumpió el servicio del metrotranvía: hay árboles caídos sobre las vías

El servicio del Metrotranvía de Mendoza fue interrumpido de manera total y preventiva tras el fuerte temporal que azotó a la provincia, debido a la caída de árboles sobre la traza.

El fuerte temporal que afectó a Mendoza durante las últimas horas provocó la interrupción total del servicio del MetroTranvía, luego de que árboles y ramas de gran porte cayeran sobre las vías, generando complicaciones operativas y demoras para los usuarios.

Según informaron desde el área de Transporte de la provincia, la suspensión del servicio se dispuso de manera preventiva en todos los tramos, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como del personal que trabaja en la traza. La decisión se tomó tras constatar la presencia de obstáculos sobre los rieles a raíz de las intensas tormentas, ráfagas de viento y lluvias registradas en el Gran Mendoza.

Las autoridades indicaron que cuadrillas técnicas se encuentran realizando tareas de remoción de árboles caídos, limpieza y verificación del estado de la infraestructura, para evaluar posibles daños y permitir la posterior normalización del servicio. Mientras duren estos trabajos, la circulación permanecerá interrumpida.

Desde el organismo responsable del MetroTranvía recomendaron a los usuarios consultar los canales oficiales antes de iniciar viajes y prever medios de transporte alternativos, ya que no se informó un horario estimado para la reanudación del servicio.