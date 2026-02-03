Por irregularidades clausuraron la YPF de Uspalllata

La medida se tomó tras constatar diferencia en certificados de seguridad y documentación vencida, además de una multa impaga.

La Municipalidad de Las Heras dispuso la clausura momentánea de la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 1151 de la Ruta Nacional 7, a metros del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, tras detectar una serie de irregularidades vinculadas a la habilitación comercial y a la red de seguridad contra incendios. La medida se enmarca en un operativo de control realizado en comercios de Uspallata y Alta Montaña.

Según informó la Dirección de Comercio e Industria, la estación no contaba con una habilitación definitiva y había incumplido con la presentación de certificados de seguridad vigentes. Además, se constató la falta de solicitud de inclusión de rubros accesorios y la existencia de documentación vencida emitida por organismos de control externos al municipio.

El comunicado oficial detalló que en octubre de 2025 la empresa fue notificada y emplazada a regularizar su situación. En ese momento se le aplicó una multa de 200.000 UT, que nunca fue abonada. “Vencidos los plazos y ante la falta de respuesta, se procedió a la clausura tal como lo establece la normativa municipal”, señalaron desde la comuna.

Especialistas en seguridad industrial remarcaron la importancia de cumplir con las normativas vigentes en este tipo de establecimientos. “Una estación de servicio sin certificados actualizados representa un riesgo no solo para los trabajadores, sino también para los transportistas y turistas que circulan por la zona”, explicó el ingeniero en higiene y seguridad laboral Carlos Méndez, consultado por este medio.

Desde el municipio aclararon que la clausura es temporal y que la actividad podrá retomarse una vez que se regularicen los aspectos administrativos y de seguridad exigidos. “El objetivo no es paralizar la economía local, sino garantizar que los comercios funcionen bajo condiciones seguras y legales”, sostuvieron desde el municipio..

La medida tiene un impacto directo en el tránsito internacional, ya que la estación se encuentra en un punto estratégico donde los camiones realizan trámites antes de cruzar hacia Chile. Transportistas de la zona manifestaron su preocupación por la falta de servicios en un área clave de la cordillera. “Es un lugar de paso obligado y la clausura complica la logística”, expresó el chofer mendocino Raúl Fernández.