Policías: ¿de cuánto es el aumento que dio el Gobierno?

El incremento será del 10% en dos tramos no acumulativos y alcanzará a policías, penitenciarios y retirados, con impacto también en adicionales y cambios en la composición salarial.

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales destinado al personal policial y penitenciario de la provincia, tanto en actividad como retirado. La medida fue establecida a través del Decreto Nº 628, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y contempla una suba total del 10%, distribuida en dos tramos no acumulativos.

La decisión se enmarca en el contexto de las negociaciones paritarias con distintos sectores de la administración pública. Sin embargo, estos trabajadores no participan de esas instancias, por lo que el incremento fue definido de manera unilateral por el Poder Ejecutivo.

Según detalla la normativa, el aumento se aplicará de la siguiente manera: un 7% desde marzo de 2026, calculado sobre la asignación de la clase del cargo del Jefe de las Policías vigente al 31 de diciembre de 2025, y un 3% adicional a partir de mayo de 2026, tomando la misma base de cálculo. Desde el Ejecutivo aclararon que ambos porcentajes no son acumulativos, por lo que se liquidarán de forma independiente.

El decreto también establece que estas subas tendrán impacto en distintos adicionales salariales previstos en leyes y normativas vigentes, así como en los servicios extraordinarios. En estos casos, los incrementos se verán reflejados a partir del mes siguiente a su implementación.

Además del aumento porcentual, el Gobierno dispuso una modificación en la composición del salario. Desde abril de 2026 se incorporará el 50% restante del ítem 2626 —un adicional remunerativo otorgado por ley— a la asignación de la clase del Jefe de las Policías. Esta medida completa una integración iniciada en 2025, cuando ya se había sumado la mitad de ese concepto.

El alcance del incremento incluye a todo el personal comprendido en los regímenes salariales de las leyes provinciales 6722 y 7493, abarcando a efectivos policiales, personal penitenciario, así como a jubilados y pensionados del sector. En el caso de los retirados, la actualización se aplicará bajo el esquema de movilidad previsto por la normativa vigente, garantizando condiciones equivalentes a las del personal activo.

Finalmente, el decreto fue dictado “ad referendum” de la Legislatura provincial, por lo que deberá ser ratificado por el Poder Legislativo para su plena vigencia.

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