Polémica en Mendoza: un colegio pidió que los alumnos no lleven figuritas del Mundial a clases

El furor por el álbum del Mundial 2026 llegó a las aulas y una institución educativa tomó una medida que generó debate entre padres, docentes y estudiantes.

La pasión por las figuritas del Mundial 2026 ya se vive en todo el país y Mendoza no es la excepción. Sin embargo, el fenómeno que entusiasma a miles de chicos también comenzó a generar inconvenientes dentro de algunas escuelas. Ante esta situación, un colegio privado de la Ciudad de Mendoza decidió pedir a las familias que los alumnos no lleven álbumes, sobres ni figuritas al establecimiento.

La iniciativa surgió en el Instituto Andino, ubicado en la Sexta Sección de Ciudad. A través de un mensaje enviado a las familias, las autoridades solicitaron colaboración para evitar que los estudiantes concurran con figuritas del Mundial durante la jornada escolar.

Según explicaron, la propuesta no busca sancionar ni prohibir, sino prevenir situaciones que comenzaron a repetirse en las últimas semanas.

El intercambio de figuritas, una práctica tradicional cada vez que se acerca una Copa del Mundo, empezó a ocupar espacios que excedían los recreos y terminó generando distracciones dentro de las aulas.

Conflictos, discusiones y reclamos

Desde la institución señalaron que los docentes debieron intervenir en diversas ocasiones para resolver desacuerdos vinculados a los canjes entre alumnos.

Pérdidas de figuritas, intercambios considerados injustos y discusiones entre compañeros fueron algunas de las situaciones que motivaron la recomendación. Además, el colegio busca evitar que los directivos deban actuar como mediadores en conflictos ajenos a la actividad académica, permitiendo que el foco permanezca en las tareas educativas.

Como ocurre cada cuatro años, el lanzamiento del álbum oficial del Mundial despertó una verdadera fiebre entre chicos y grandes.

Las negociaciones para conseguir las figuritas más difíciles, los intercambios durante los recreos y la competencia por completar el álbum se transformaron en una escena habitual en muchos establecimientos educativos.

Sin embargo, en algunos casos la pasión por la colección comenzó a trasladarse también a los horarios de clase, generando preocupación entre docentes y directivos.

Qué opinan los padres

La medida recibió respaldo de numerosos padres consultados sobre el tema. Muchos consideran que la escuela debe priorizar los espacios de aprendizaje y evitar distracciones que puedan afectar el desarrollo de las clases. Otros entienden que las figuritas forman parte de una tradición ligada al fútbol y a la socialización entre los chicos, aunque coinciden en que deben quedar limitadas a momentos específicos.

Por ahora, el pedido realizado por el colegio mendocino es una recomendación y no una prohibición formal.