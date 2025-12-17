Polémica en Luján de Cuyo: una exreina de la Vendimia hizo un descargo tras la destitución de su hija

Mariana Bosco, Reina Nacional de la Vendimia 1993, denunció violencia institucional, destrato y discriminación por parte del Municipio de Luján de Cuyo luego de que su hija, Lara Iacopini, fuera proclamada reina distrital de Carrodilla y posteriormente desplazada.

La ex Reina Nacional de la Vendimia Mariana Bosco (1993) hizo pública una grave denuncia contra el Municipio de Luján de Cuyo, al que acusó de ejercer violencia institucional, destrato y prácticas discriminatorias en el marco de la elección de la reina distrital de Carrodilla. La situación involucra directamente a su hija, Lara Iacopini, quien había sido electa por el voto popular y luego apartada del cargo a través de un decreto municipal.

El reclamo fue difundido mediante un extenso video en redes sociales, dirigido al intendente Esteban Allasino, donde Bosco detalló una serie de hechos que, según afirmó, vulneraron derechos básicos y afectaron gravemente la honra de su familia.

De acuerdo al relato de Bosco, el 9 de noviembre Lara Iacopini fue elegida reina distrital de Carrodilla, cumpliendo con todos los requisitos exigidos durante la inscripción oficial realizada en dependencias municipales. Allí, aseguró, se presentó el DNI actualizado y la documentación correspondiente.

Sin embargo, tras la coronación, la situación se tornó conflictiva. Bosco denunció que esa misma noche un grupo reducido de personas comenzó a insultar y agredir verbalmente a su hija y a ella, tanto en el lugar del evento como posteriormente en redes sociales. Según expresó, esas agresiones habrían sido alentadas por personas vinculadas a páginas digitales locales.

“El municipio no protegió a mi hija cuando estaba siendo atacada como mujer”, sostuvo la exsoberana, quien cuestionó la falta de intervención oficial frente a los hechos.

Bosco también apuntó contra el silencio institucional posterior al episodio. Aseguró que durante varios días no recibieron ningún contacto formal por parte del municipio, mientras continuaban los ataques públicos. “El destrato también es violencia”, remarcó.

Días después, asistentes sociales municipales se presentaron sin previo aviso en el domicilio familiar para verificar la residencia. Bosco afirmó que su familia vive desde hace más de una década en Villa Atilia, Carrodilla, y consideró esa visita como una acción innecesaria que instaló sospechas infundadas.

Recién el lunes siguiente, relató, el municipio se comunicó telefónicamente con Lara para convocarla a una audiencia de conciliación. Allí se les informó que dos candidatas no electas habían presentado una denuncia por la supuesta utilización de un DNI falso, acusación que Bosco negó de manera categórica.

La exreina sostuvo que el municipio tenía en su poder la documentación desde el inicio y que podría haber verificado la validez del DNI de inmediato. Además, afirmó que las candidatas nunca fueron notificadas del reglamento interno de la elección.

Cuando finalmente accedieron a ese reglamento, Bosco cuestionó duramente varios de sus puntos: requisitos físicos, condiciones personales como no tener hijos ni estar casada y la exigencia de haber nacido “de sexo femenino”. Para ella, se trata de normas “anacrónicas y discriminatorias”, en contradicción con los discursos oficiales sobre inclusión y modernización.

El conflicto escaló tras la emisión de un decreto firmado por el intendente Allasino, que dejó sin efecto la proclamación de Lara Iacopini. Bosco aseguró que el documento contiene errores fácticos, datos incorrectos y presunciones infundadas, como cuestionamientos a la residencia de su hija.

También remarcó que el reglamento establece que la documentación debe ser revisada por la escribanía municipal días antes de la elección, algo que —según dijo— no se cumplió.

La exreina aseguró que solicitó una reunión directa con el jefe comunal, pero que nunca obtuvo respuesta. En el cierre de su mensaje, pidió que se revise el decreto, se restituya el título de reina de Carrodilla a su hija y se frene cualquier actividad oficial que —según afirmó— profundiza la revictimización.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista jurídico”, advirtió Bosco, quien recordó el rol histórico de las mujeres en los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.