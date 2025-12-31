Playita de Luján: Cuáles son los horarios ¿abre el 1 de enero?

Con el verano 2026 y las altas temperaturas, la Playita de Luján vuelve a ser una de las opciones más elegidas por las familias mendocinas. La Municipalidad confirmó horarios, tarifas y cómo funcionará el 1 de enero, tanto en la Bajada al Río Mendoza como en El Carrizal.

Con el calor instalado en Mendoza, las alternativas para refrescarse se vuelven protagonistas. Entre ellas, la Playita de Luján ya puso en marcha la temporada de verano en sus dos sedes: la tradicional Bajada al Río Mendoza, en Las Compuertas, y el complejo de El Carrizal. Ambos espacios ya confirmaron días de apertura, horarios y precios para este verano.

Cuáles son los horarios de la Playita de Luján y El Carrizal

Los días y horarios que estableció la Municipalidad de Luján de Cuyo para esta temporada, en ambos balnearios, son de lunes a domingo de 9 a 21.

Playita de Luján: ¿en qué horarios abre el 1 de enero?

Desde la municipalidad confirmaron que las playitas de Luján abrirán el 31 de diciembre hasta las 16. Mientras que el 1 de enero abrirán en horario normal de 9 a 21.

Cuánto sale la entrada para la playita de Luján

Luján Playa Bajada al río es un balneario que está ubicado en el kilómetro 25 de la Ruta 82, en la localidad de Las Compuertas, camino a Cacheuta. Cuenta con un amplio espacio de estacionamiento para más de 700 vehículos, asistencia municipal permanente con un puesto fijo de enfermería, servicio de emergencia, bomberos, seguridad, defensa civil, guardavidas y baños.

Existe un sector de sombrillas y un espacio para practicar diferentes deportes. Todas estas disposiciones se complementan con una playa totalmente acondicionada para bañarse en el Río Mendoza.

En Luján Playa –Bajada al Río, uno de los clásicos del verano lujanino, estos son los precios:

Mayores $5.000

Menores de 4 a 12 años $3.000

Menores de 4 sin cargo

Autos $2.000 y motos $1.500.

Un dato clave es que las entradas deben adquirirse de manera anticipada a través de Tu Entrada Web, utilizando tarjeta o billeteras virtuales. En el predio, el acceso se paga únicamente por QR, ya que no se acepta efectivo.

COMPRÁ TUS ENTRADAS ACÁ

Cuánto sale la entrada para la playita de El Carrizal

Por su parte, Luján Playa El Carrizal ofrece acceso al dique y cuenta con tres piletas circulares de 24, 22 y 20 metros de diámetro, cada una equipada con 30 sombrillas. El complejo dispone además de estacionamiento para 400 autos, control de ingreso, baños, guardavidas y seguridad permanente.

Recordemos que el predio se encuentra concesionado a un privado, y las tarifas para el verano 2026 son:

Mayores: $9.000

$9.000 Menores de 8 años: $5.000

$5.000 Menores de 4 años: sin cargo

En este caso, el estacionamiento es gratuito y el ingreso puede abonarse en efectivo, con medios de pago digitales o también a través de Entrada Web.