¿Qué plantas conviene evitar si tenés mascotas en casa?

Algunas especies comunes pueden provocar intoxicaciones graves en perros y gatos. Desde el aloe vera hasta el lirio de la paz, varias opciones decorativas contienen compuestos tóxicos que afectan la salud animal.

En muchos hogares argentinos, las plantas cumplen un rol clave en la ambientación, el bienestar y la conexión con la naturaleza. Sin embargo, no todas las especies son compatibles con la convivencia animal. Según datos de la Asociación Argentina de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), más del 30% de las consultas por intoxicación en mascotas están vinculadas al contacto con plantas tóxicas. El desconocimiento sobre cuáles son peligrosas puede derivar en cuadros graves que requieren atención urgente.

Entre las especies más comunes que representan un riesgo se encuentran el lirio de la paz, el potus, la azalea, el ficus y el narciso. Estas plantas, muy populares por su resistencia y estética, contienen compuestos que pueden provocar desde irritaciones leves hasta fallos renales o neurológicos en animales domésticos. “El problema no es solo la ingestión. En muchos casos, el simple contacto con la savia o el roce con las hojas puede generar reacciones alérgicas”, explica la veterinaria Mariana Luján, especialista en toxicología animal.

Un caso frecuente es el del aloe vera, ampliamente utilizado por sus propiedades medicinales en humanos. En perros y gatos, sin embargo, puede causar vómitos, diarrea y alteraciones en el ritmo cardíaco. Lo mismo ocurre con el ficus, cuya savia blanca puede provocar irritación en la piel y mucosas. “Hay una falsa idea de que lo natural es siempre seguro. Pero en el mundo vegetal hay muchas sustancias defensivas que resultan nocivas para otras especies”, advierte Luján.

La situación se agrava en primavera y verano, cuando las plantas florecen y las mascotas pasan más tiempo al aire libre. En jardines y balcones, el acceso a bulbos como los del tulipán o el narciso puede derivar en intoxicaciones severas. Según un relevamiento del Hospital Escuela de Veterinaria de la UBA, el 12% de los ingresos por intoxicación en felinos durante el último verano estuvieron relacionados con plantas ornamentales.

Para prevenir estos episodios, los especialistas recomiendan revisar el listado de especies antes de incorporar vegetación al hogar. Existen alternativas seguras como la calathea, la palma areca o el helecho de Boston, que no representan riesgos para perros ni gatos. Además, es clave observar el comportamiento de las mascotas: si muestran interés por morder hojas o escarbar macetas, conviene reforzar la vigilancia y consultar con un veterinario.

Desde el Colegio de Veterinarios insisten en la importancia de la educación ambiental en hogares con animales. “La convivencia responsable implica conocer los riesgos y adaptar el entorno. Así como cuidamos lo que comen, también debemos cuidar lo que tienen al alcance”, señala el comunicado emitido en su última campaña de prevención. En este sentido, la difusión de información clara y accesible es fundamental para evitar accidentes.

En tiempos donde el diseño interior y el bienestar animal conviven cada vez más, elegir plantas seguras para mascotas se vuelve una decisión ética y práctica. La belleza del hogar no debería estar reñida con la salud de quienes lo habitan. Informarse, consultar fuentes confiables y priorizar especies no tóxicas es el primer paso para construir espacios verdaderamente amigables para todos.