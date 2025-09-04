¿Plantas artificiales en casa? Qué dice el feng shui y cómo influyen en la energía del hogar

Cada objeto que elegimos para decorar impacta en la atmósfera emocional de los espacios. En esta nota, exploramos cómo ciertos elementos pueden alterar el equilibrio ambiental, qué recomiendan los expertos en armonización y qué opciones conviene priorizar para lograr entornos más serenos y funcionales.

La decoración del hogar no es solo una cuestión estética. Cada objeto, color y disposición puede influir en el bienestar emocional y energético de quienes habitan el espacio. En ese marco, el feng shui, una práctica milenaria de origen chino, propone armonizar los ambientes para favorecer el flujo de energía positiva o Chi. Uno de los elementos más utilizados en esta disciplina son las plantas, pero ¿qué ocurre cuando se trata de plantas artificiales?

Según el enfoque tradicional del feng shui, las plantas naturales aportan energía viva, purifican el aire y simbolizan crecimiento. En cambio, las plantas artificiales, al no respirar ni evolucionar, se consideran portadoras de energía estancada o muerta. “Una planta que no crece ni cambia no puede generar Sheng Qi, que es la energía vibrante que necesitamos en los espacios vitales”, explica el maestro Xion Feng, especialista en feng shui y Bagua.

Sin embargo, la visión contemporánea es más flexible. Muchos expertos sostienen que las plantas artificiales de buena calidad, limpias y bien ubicadas, pueden funcionar como elementos neutros o incluso positivos. “Una planta artificial luminosa y cuidada es mejor que una planta natural descuidada o moribunda, que sí emite energía negativa”, señala Feng. Esta perspectiva busca adaptar los principios del feng shui a las realidades urbanas, donde no siempre es posible mantener vegetación viva.

En Argentina, el interés por el feng shui ha crecido en los últimos años, especialmente en contextos de búsqueda de bienestar doméstico. Según datos de Google Trends, las búsquedas relacionadas con “feng shui en el hogar” aumentaron un 40% en el último año. En ese marco, las plantas artificiales aparecen como una solución decorativa para espacios con poca luz o para personas sin tiempo para el cuidado vegetal.

Ahora bien, no todas las ubicaciones son recomendables. El feng shui moderno sugiere evitar plantas artificiales en el dormitorio, ya que este espacio requiere energía suave y natural para favorecer el descanso. En cambio, pueden colocarse en la entrada, el comedor o pasillos oscuros, siempre que estén limpias y se asemejen a especies reales. El bambú artificial, por ejemplo, se considera un símbolo de prosperidad y puede atraer buena suerte si se ubica correctamente.

La clave está en la intención y el cuidado. Una planta artificial no genera energía por sí sola, pero puede reflejarla si se la integra con conciencia. “El polvo acumulado en una planta artificial es una forma de Si Qi, energía estancada que refleja descuido”, advierte Feng. Por eso, mantenerlas limpias y elegir modelos realistas es fundamental para que no afecten negativamente el ambiente.