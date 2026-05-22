¿Planes para el finde? Informate cómo estará el tiempo

Contingencias Climáticas señaló que continuará el tiempo fresco y las máximas de 16 grados durante este fin de semana.

Por fin ya es viernes y seguro estás pensando alguna juntada con amigos o familia o simplemente quedarte en casa. Es por ello que en esta nota te vamos a decir cómo estará el tiempo para que te preparés y podás realizar el mejor plan.

¿Cómo estará este viernes 22-05-2026?

Este viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 3°C

Sábado 23-05-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 5°C

Domingo 24-05-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 6°C

Lunes 25-05-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C