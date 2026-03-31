Planazos gratuitos en Mendoza por Malvinas: actos, vigilia y actividades al aire libre para esta semana

En el marco del 44° aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, esta semana habrá distintas propuestas abiertas al público con actividades culturales y conmemorativas pensadas para toda la familia.

En el marco del 44° aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, la Ciudad de Mendoza propone una agenda con planazos gratuitos pensados para participar y rendir homenaje a los veteranos y caídos.

Durante los próximos días, habrá distintas actividades abiertas al público que combinan memoria, cultura y encuentros en espacios emblemáticos de la Ciudad.

Agenda gratuita desde el 31 de marzo

Hasta el 2 de abril

Show en la Fuente de Plaza Independencia con un espectáculo de música, luces y aguas danzantes con intervención especial alusiva a Malvinas a las 20 horas

Miércoles 1 de abril

Vigilia y acto cívico-militar en el Memorial del Parque Central, con proyecciones, charlas y expresiones artísticas a las 22:00 horas.

Jueves 2 de abril

Misa en el Mausoleo de Malvinas, en el Cementerio de la Ciudad, a las 10:00 horas organizada por veteranos.

Jueves 2 de abril

Acto por el 44° aniversario del desembarco en la Plaza San Martín a las 12:00 horas con cierre musical.

Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita. Para los eventos más convocantes, recomiendan llegar con anticipación.