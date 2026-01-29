Planazo para este fin de semana: dónde podés ver cine gratis al aire libre en Mendoza

Durante este fin de semana continúa el ciclo de cine nocturno con entrada gratuita “Cantando bajo las estrellas”, donde la música es el hilo conductor. Las funciones se realizan al aire libre, con cupo limitado y con películas que marcaron época.

Las noches de verano en Godoy Cruz se viven al aire libre y con cine gratuito. Durante enero, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano es sede del ciclo “Cantando bajo las estrellas”, una propuesta que combina películas icónicas con bandas sonoras que dejaron huella y siguen siendo protagonistas, incluso años después de su estreno.

Esta propuesta se desarrolla los viernes y sábados a las 21 horas, en la terraza de la biblioteca, ubicada en la calle Tomba 54, con entrada libre y gratuita. El ingreso es por orden de llegada y con cupo limitado.

Cine y música como hilo conductor

La iniciativa pone el acento en aquellas películas que se recuerdan tanto por su historia como por su música. “Este fin de semana nos preparamos para otras dos películas icónicas. El concepto ha sido la banda sonora de la película. Hemos tenido sala llena, la verdad que muy concurrido y muy contentos del éxito”, destacó Hector Rosas, el director de cultura del municipio.

La selección de los films está a cargo de Cineclub Stocco, un espacio con trayectoria que realiza la curaduría de las películas que se proyectan tanto en los ciclos de verano como de invierno en el departamento.

Qué películas se proyectan este fin de semana

Luego de un inicio con muy buena convocatoria —con funciones como Trainspotting y Alta fidelidad, que ya se proyectaron—, este fin de semana el ciclo continúa con dos títulos donde la música ocupa un lugar central.

Viernes: Casi famosos , una película atravesada por el rock y el periodismo musical, que invita a sumergirse en el detrás de escena de las bandas y sus giras.

, una película atravesada por el rock y el periodismo musical, que invita a sumergirse en el detrás de escena de las bandas y sus giras. Sábado: Guardianes de la Galaxia, una propuesta de Marvel donde la banda sonora no solo acompaña la historia, sino que forma parte de la identidad del protagonista y se convierte en un elemento clave del relato.

Desde el municipio recomiendan asistir con tiempo para asegurar el ingreso, ya que el cupo es limitado.