Planazo para el domingo: disfrutá de este evento gratuito al aire libre con los clásicos musicales de los 70, 80, 90 y 2000

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos y turistas a disfrutar de un evento musical gratuito al aire libre, con DJs y foodtrucks.

La Ciudad de Mendoza se prepara para un domingo con un evento gratuito cargado de ritmo, recuerdos y pura diversión.

Este 14 de septiembre, a una semana de que comience la Primavera, la plaza Independencia, la plaza central de los mendocinos, se convertirá en escenario de una verdadera fiesta musical. Allí, el cartel corpóreo de bienvenida a la Capital Internacional del Vino será el lugar perfecto para disfrutar de los mejores hits de los años ‘70, ‘80, ‘90 y 2000.

La propuesta, titulada “Batallando Épocas de Ensueño”, permitirá a los asistentes elegir su década favorita mientras disfrutan de un recorrido sonoro por cuatro décadas de grandes éxitos. Los clásicos competirán entre sí, invitando al público a sumergirse en un duelo de estilos que va de la nostalgia al presente.

El evento será de 18 a 21 horas y contará con la participación de cinco DJs locales que aportarán su sello personal:

DJ Carlos González

DJ Eloy Aguilar

DJ Cristian Bloin

DJ Adrián Castellino

DJ Carlos Olguín

Para acompañar la experiencia, habrá foodtrucks de bebidas y gastronomía, convirtiendo la cita en un festival al aire libre pensado para todas las edades.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, este evento busca ofrecer música de calidad y diversión.