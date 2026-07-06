Planazo gratuito para las vacaciones en Mendoza: actividades para toda la familia en Luján de Cuyo

La Municipalidad de Luján de Cuyo presentó una agenda con propuestas gratuitas para las vacaciones de invierno. Habrá kermeses, espectáculos, talleres, títeres, cuentos y actividades recreativas en plazas, parques, bibliotecas y espacios públicos de todo el departamento.

Las vacaciones de invierno en Mendoza llegan con una amplia propuesta para quienes buscan planes cerca de la casa y para ahcer con toda la fmailia. La Municipalidad de Luján de Cuyo, lanzó una completa agenda de actividades gratuitas destinada a niños, jóvenes y adultos que se desarrollará entre el 4 y el 26 de julio. El programa, denominado “Mejor Invierno”, recorrerá distintos distritos del departamento con eventos recreativos, culturales y comunitarios pensados para que vecinos y turistas disfruten del receso escolar.

Qué actividades habrá durante las vacaciones de invierno en Luján de Cuyo

La programación incluye una gran variedad de propuestas para toda la familia, entre ellas:

Gran Kermés en diferentes plazas y espacios públicos.

en diferentes plazas y espacios públicos. Espectáculos de títeres .

. Funciones de cuentos infantiles .

. Talleres recreativos y de escritura.

Actividades culturales en bibliotecas.

Juegos y propuestas al aire libre.

Una edición especial de “Invierno en el Bosque” en Cacheuta.

El objetivo es ofrecer alternativas gratuitas y accesibles para que las familias puedan disfrutar de las vacaciones sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Agenda completa: actividades del 4 al 12 de julio

Sábado 4 de julio

14.30 a 18: Parque Ferri – Mes del Juego.

Domingo 5 de julio

15 a 17: Urban Mall (La Puntilla) – Gran Kermés.

Lunes 6 de julio

15 a 17: Plaza Barrio 26 de Agosto (Mayor Drummond) – Gran Kermés .

. 15.30 a 17: Plaza Barrio 5 de Julio (Perdriel) – El Circo de Getulio.

Martes 7 de julio

16 a 17: Biblioteca Alberdi – Cuentos en Movimiento .

. 16.30: Biblioteca Yuyi – “Qué lindo se puso el pago”, espectáculo de títeres.

Miércoles 8 de julio

15 a 17: Barrio Viñas de Vistalba – Gran Kermés .

. 15 a 17: Polideportivo de Ugarteche – Gran Kermés .

. 16 y 17: Biblioteca Alberdi – Todo Terreno.

Jueves 9 de julio

12.30 a 17: Parque Cívico de Carrodilla – Peña Infantil por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio

15 a 17: Plaza Martín, Barrio Megafón (Vertientes del Pedemonte) – Gran Kermés.

Sábado 11 de julio

15 a 17: Plaza Centro Cívico de Potrerillos – Gran Kermés.

Domingo 12 de julio

15 a 17: Plaza General Espejo (Chacras de Coria) – Gran Kermés.

Cronograma del 13 al 19 de julio

Las propuestas continuarán durante la segunda semana del receso escolar con nuevas actividades en distintos distritos.

Lunes 13 de julio

15 a 18.30: Biblioteca Yuyi Lia Ruth Truglio – Taller infantil .

. 15 a 17: Playón Deportivo de El Carrizal – Gran Kermés .

. 16: Biblioteca Alberdi – Chanti en la Alberdi.

Martes 14 de julio

16 a 17: Biblioteca Alberdi – Cuentos en Movimiento .

. 15 a 17: Plaza Rincón de Agrelo – Gran Kermés .

. 15 a 17: Quincho Barrio Huarpes III (Carrodilla Este) – Gran Kermés.

Jueves 16 de julio

16: Biblioteca Alberdi – Escrituritas , taller de escritura para niños.

, taller de escritura para niños. 15 a 17: Playón Deportivo Municipal de Las Compuertas – Gran Kermés.

Viernes 17 de julio

15 a 17: Plaza Daparo (Perdriel) – Gran Kermés.

El cierre será con “Invierno en el Bosque” en Cacheuta

Las actividades finalizarán el 25 y 26 de julio con una propuesta especial en los Bosques de Cacheuta.

El evento “Invierno en el Bosque” reunirá:

Feria de artesanos.

Chocolatería y pastelería.

Gran Kermés.

Juegos y actividades recreativas.

Espacios para compartir en familia en un entorno natural.

Desde la Municipalidad destacaron que toda la programación será gratuita y estará distribuida en distintos puntos del departamento para facilitar el acceso tanto de los vecinos como de quienes visiten Luján de Cuyo durante las vacaciones de invierno en Mendoza.